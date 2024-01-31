省港盃足球賽時隔5年再開賽！　41屆歷史見證南粵足球潮起潮落

第42屆省港盃足球賽將於1月31日、2月7日分別在香港、廣州兩地上演精彩對決，該項傳統品牌賽事在時隔五年後重燃戰火，勾起了粵港兩地球迷關於南粵足球的美好回憶，省港盃也成為街頭巷尾的熱議話題。45年的光輝歲月，如今省港盃將重回夢開始的地方——越秀山體育場，處於新時代的粵港兩地足球也將翻開歷史新篇章。憶往昔崢嶸歲月，讓我們一同重溫屬於粵港足球的經典記憶。



足球化身紐帶，省港盃誕生的來龍去脈

1971年，中國恢復在聯合國的合法席位，但中國體育仍被排斥在國際奧委會及各國際單項體育組織之外。當時，國務院副總理鄧小平指示國家體委要爭取早日重返國際體育大家庭。

1973年5月，香港愛國實業家霍英東先生以團長身份率領香港體育節參觀團先後到北京、上海、廣州參觀體育比賽，霍英東由此萌生了幫助祖國重返國際體育組織的心願，並四處奔走。1974年秋，霍英東以香港足總會長的身份赴德黑蘭參加亞足聯年會。在他的積極斡旋之下，中國成功加入亞足聯，這是中國體育重返世界競技舞台的重大突破。

1977年4月，廣東足球隊首次訪港期間，省港兩地足球界的高層代表進行了深入交流，討論兩地建立埠際足球賽的可能性。

1977年7月，霍英東率香港足球代表團和香港足球總會參觀團，到北京參加「北京國際足球友好邀請賽」，並與國家領導人鄧小平進行會面，鄧小平的態度也堅定了霍英東籌辦省港盃的決心。1978年，霍英東正式提出創辦省港盃的設想，並與中華全國體育總會廣東分會主席陳遠高、新華社香港分社總編輯李沖舉行會談，三方就共同創設省港盃足球賽發起倡議。省體委將廣東與香港澳門體育往來的報告報送給省政府文教辦，時任廣東省委第一書記的習仲勛親自在報告上作出批復。最終，方案得到鄧小平的首肯，他親自批準創設省港盃足球賽。

1978年12月7日，粵港兩地代表簽訂省港盃足球賽協議書，決定自1979年起，在每年元旦與春節期間，廣東省足球協會和香港足球總會各派球隊，分別在廣州和香港各舉行一場比賽，采取流動獎盃製，勝方獲省港盃獎盃，並將每年比賽結果鐫刻在獎盃上。

41屆省港盃，記錄南粵足球興衰史

省港盃不僅記錄了粵港兩地足球運動的發展軌跡，更成為兩地足球文化的交流平台和南派足球人才培養的沃土，蘇永舜、嶽永榮、陳熙榮、陳玉良、郭家明、曾偉忠和廖俊輝等粵港足球的功勛教練都曾在這個舞台指點江山，更湧現出容志行、池明華、吳群立、王惠良、區楚良、謝育新、彭偉國、麥超、李建和、吳偉超和陳偉豪等粵港傳奇球星。在創辦初期，省港盃足球賽代表著粵港兩地足球的最高水平，省港兩地都曾出現萬人空巷、一票難求的盛況。

在省港盃現場觀戰的霍震霆（中） 圖/視覺中國

1979年1月21日，霍英東親自率領香港隊在廣州越秀山體育場打了第一場省港盃賽事，廣東隊憑借歐偉庭的入球以1比0勝出。該屆次回合比賽於1979年1月28日在香港舉行，古廣明與歐偉庭分別建功，香港隊由梁能仁罰進點球，雙方戰成1比3。最終，廣東隊以總比分4比1獲得首屆省港盃的冠軍。

1981年第三屆省港盃，首回合比賽在俗稱「東較場」的廣東省人民體育場進行，這是省港盃首次放在東較場進行，此後該球場也成為廣東隊在省港盃的傳統主場。省港兩隊均派出最強陣容，廣東隊征召容志行、古廣明、陳熙榮、楊寧、蔡錦標五名國腳，香港隊則由荷蘭籍教練盧保掛帥，並邀請了居港滿7年的蘇格蘭後衛麥哥利，這是洋帥洋將首次亮相省港盃。在首回合戰成0比0後，次回合第23分鐘，容志行的任意球攻門被門將撲出，陳熙榮補射幫助廣東隊鎖定冠軍。

前四屆省港盃，粵港兩地的奪冠呈現梅花間竹的走勢，但此後擁有王惠良、池明華、趙達裕和郭億軍等新老國腳的廣東隊創造六連冠紀錄，在省港盃的前十年8次奪冠，在完成新老交替的同時也締造了輝煌。

1989年第11屆省港盃，廣東隊在首回合主場以1比0獲勝，次回合也一度以1比0領先，但下半場風雲突變，反被對手連入4球，最終以2比4落敗，以總比分3比4錯失7連冠，香港隊也打破此前首回合勝者必捧盃的定律。

1993年第16屆省港盃，香港隊將多名洋將招至麾下，廣東隊借調范志毅、徐弘和宿茂臻三名內援，粵港足球對話在競技層面上升到全新高度。本屆賽事一波三折，首回合0比2落敗，次回合回到主場上半場又以0比1落後，被逼到絕境的廣東隊此後連扳三球將比賽拖入加時。范志毅又在加時賽第4分鐘染紅，這也是省港盃歷史上的第一張紅牌，少打一人的廣東隊力保城門不失，最終在點球大戰中獲勝，這場驚天大逆轉成為省港盃的經典之戰，也為即將開始的中國甲A職業聯賽打響頭炮。

1995年第18屆省港盃，憑借黎兵和馬明宇聯手製造四球，廣東隊以8比1的總比分奪冠，創造省港盃歷史上最懸殊的比分紀錄。伴隨著中國職業足球聯賽的展開，廣東隊繼續在整體實力上占據上風，並在1998年第21屆省港盃實現歷史上的第二次六連冠。前20屆省港盃，廣東隊在奪冠次數上以15比5遙遙領先。

在省港盃的第三個10年，粵港兩地的足球格局呈現出全新的走向。2000年後，廣東職業足球的發展陷入困境，開始以全運會或單一俱樂部為班底征戰省港盃，這項賽事逐漸成為後備人才的鍛煉舞台，香港足球同樣步履蹣跚，直接導致省港盃的精彩程度和關注度大不如前。在此期間香港隊首次實現3連冠，並在奪冠次數上以7比3挽回些許劣勢。

主場搬遷是省港盃第四個十年的關鍵詞，廣東隊曾重回越秀山體育場，也曾將主場移師肇慶、惠州。

2015年第38屆省港盃，廣東隊將主場重新遷回東較場，憑借盧琳在次回合主場第84分鐘的單騎闖關破門，廣東隊以4比3險勝，從而以5比4的總比分時隔18年再度實現省港盃三連冠。

2018年第40屆省港盃具有特殊的紀念意義，粵港兩地均十分重視，均以全華班出戰，陳玉良則以7次帶隊出戰省港盃創造廣東足球的新紀錄。雙方兩回合戰成2比2，最終在點球大戰中香港隊以4比2勝出，並在2019年實現省港盃兩連冠。此後，省港盃因客觀原因停辦5年，粵港兩地足球厚積薄發、新人湧現。2024年這一老牌賽事將重新點燃戰火，在大灣區生機勃勃、深度融合的背景下，將再次發揮足球載體的功能，釋放灣區新活力。

南派足球傳承共進，見證粵港繁榮融合

41屆省港盃，記錄了粵港兩地的足球興衰史，也見證著南粵足球的潮起潮落。在此期間，廣東隊24次奪冠，香港隊17次捧盃。14次出戰省港盃的池明華和李朝陽是參賽次數最多的球員，盧琳則以8球成為粵港兩地的頭號射手。容志行和胡國雄兩位南粵「球王」曾在省港盃鬥法，兩名「亞洲足球先生」獲得者范志毅和鄭智也在職業生涯巔峰期為廣東隊增光添彩。

2018年省港盃次回合 圖/視覺中國

已走過四十五個春秋的省港盃足球賽，也見證了粵港兩地蒸蒸日上的足球氛圍和無與倫比的足球熱情。1981年第三屆省港盃，香港有23382名球迷現場觀賽，創下歷屆省港盃香港隊主場最高上座率；1984年第六屆省港盃，東較場只有兩萬多個座位，但來電訂票竟達五萬人，售票當天曾有球迷提前16個小時排隊購票；2011年第34屆省港盃，廣東隊曾在惠州奧體中心創造三萬人的主場上座紀錄。省港盃的影響力曾火爆南粵、覆蓋全國、輻射亞洲。

回憶省港盃的點點滴滴，霍英東曾表示：「那個時候（20世紀80年代），過深圳海關就要幾個小時，香港人不了解內地，內地人更不了解香港，省港盃是兩地溝通的開始。」霍震霆則在父親的影響下一路陪伴著省港盃，他認為省港盃見證了粵港兩地的體育文化交流，也見證了改革開放的全過程，客觀上推動了兩地經濟、文化、教育、社會各層面的全面交流和繁榮。

可以說，作為國內歷史最悠久的區域性體育賽事，省港盃是改革開放累累碩果的見證者，也伴隨著兩地交流的加深而成長為南粵傳統品牌賽事。在廣東省這個改革開放的前沿陣地，該項賽事的誕生具有時代背景和歷史意義，也更符合粵港兩地以體育為媒加深經濟、文化、教育等方面交流的需求和呼聲，為推動省港兩地友誼互助、經濟共同繁榮發揮著不可磨滅的先鋒作用。

省港盃足球賽展現出的拼搏不屈、自強不息的足球精神一路傳承至今，歷久彌新，這也是大灣區銳意進取、奮勇創新精神的真實寫照，成為粵港兩地經濟騰飛的動力源泉。