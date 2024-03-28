高空機器「蜘蛛人」洗出大市場　廣東科企持續創新打造核心競爭力

「原來沒有足夠的發展資金支持，都不敢輕易給客戶體驗我們的機器人清洗服務。現在可不同了，從去年開始我們就引入了雄厚的資本，今年還有更多風投蜂擁而至跟我們談合作。」坐在新搬入的辦公室裡，淩度智能公司（下稱「淩度智能」）董事長張志忠笑著告訴記者：「現在的廣州黃埔區京廣協同創新中心五樓的辦公區4000平方米，是之前辦公區的六倍，目前生產區也一起轉移了過來，有利於接下來更好地快速發展。預計未來三年淩度智能將實現接近七億元的業績。」



選擇賽道 沒想到虧損了六年

時間倒回八年前，淩度智能的另一位創始人黃俊生路過廈門火車站，看到一位「蜘蛛人」（高空清洗人員）不慎從高樓墜下，這對他造成了很大的衝擊，也埋下了要改變高空幕牆清洗行業現狀的想法。

2016年，黃俊生找到當時在國企工作的朋友張志忠，兩個人一拍即合創立了淩度智能，共同投入研發幕牆清洗機器人。「外牆清洗是一項高危的工作，安全事故頻發，用機器人替代傳統蜘蛛人是最優的解決方式，但技術要求門檻高，我們願意全身心去投入去創新，用人工智能解決行業痛點。」張志忠告訴記者。

根據2004-2012年中國建築施工事故的統計數據，高處墜落事故的發生數量每年都排在第一位，占建築施工事故總數的41％至53％。

但現實很殘酷。「前六年我們一直投入研發，去解決機器人穩定爬上高空作業等問題，同時，進入市場也有一些壁壘，需要一點點打破，所以公司一直處於虧損狀態。」張志忠坦言，其間一度資金鏈接近斷裂。「當時沒有資本願意投我們，市場還沒有打開，我每天都發愁睡不著，頭髮都愁白了。」張志忠回憶，那時候公司創始人都賣了房子，還找了很多親戚朋友借錢，「可以說把能借的都借了一遍。」

持續創新 雙輪驅動跑出大市場

最重要的是，淩度智能在資金緊張的情況下也沒有放棄研發。「2017年，我們的第一代產品誕生，到2019年，我們的機器人升級到第三代，當時重點解決60多公斤的機器人趴在牆壁上又要走又要洗還能實現污水回收等需求。我們的產品在一次次實驗後終於通過了市場驗證，隨後開始量產，這也是全球第一款量產的外牆清洗機器人，單機日均清洗量達1500-2000㎡，清洗效率是人工清洗的3倍。」張志忠回憶，其實當年也有不少公司跟淩度智能一樣進入了這個賽道，但都因為種種原因沒堅持下來。

高空機器「蜘蛛人」洗出大市場（羊城晚報）

「2021年，我們搬遷到廣州，因為這裡更適宜找到一流的技術人才，也能充分對接產業鏈。」在剛剛建成的公司展覽區，張志忠興奮地告訴記者：「在不斷參與展會、比賽，不斷努力之後，我們打開了海外市場的業務。同年，瞭解了光伏行業的發展前景後，決定研發光伏清洗機器人。去年，我們跟粵港澳大灣區黃埔材料研究院共同成立了研究院，到目前為止，淩度智能已經擁有近200個專利。」工作人員指著展示圖進一步介紹：「目前，美的總部、東莞的匯金中心、南方電網以及敏捷廣場的部分物業外牆清洗業務是我們做的。公司還加大了走出去的布局，科威特、巴林、沙特阿拉伯、英國、澳大利亞、新加坡、馬來西亞和迪拜等國家和地區都進口了我們的產品。」

在困難的情況下，中小企業如何堅持創新？張志忠認為：「創新就是企業的生命。無論在何種情況下，企業都要打造一個開放創新的環境和文化，營造鼓勵員工敢創新敢嘗試、不怕失敗的氛圍。同時還要與外部科研機構、高校等合作，共同開展研究項目，吸收外部創新力量。」

布局藍海 計劃營收每年都翻倍

面對未來的發展，淩度智能現在更胸有成竹了。「從去年底開始，不但有黃埔區國企的投資機構來投資，粵港澳大灣區材料院入股我們，還有很多風投基金來跟我們談。公司發展原本緊張的就是資金問題，我們以前都不敢給客戶送體驗服務，現在一下子不愁錢了。」張志忠如釋重負地告訴記者，雖然現在高空清洗機器人市場還在緩慢逐步發展，但已是大勢所趨。「舉一個來自一線城市物業的數據佐證，高空清洗的人工已經從每天600元上漲到每天1200元，可是也沒有多少年輕人願意幹。」

如今，不僅是高空清洗機器人，淩度智能還進入了光伏清洗機器人領域。「光伏電站的建設如火如荼，但隨後的光伏電站運維依然採用傳統人工方式，我們的理念是用數字化、智能化、無人化的概念來切入清潔運維。將來，我們將會繼續加大研發力度，尋找更多使用場景，開發機器人來解決更多行業痛點。」張志忠樂觀地估算，「目前，清潔市場是萬億級的市場，用機器人替代傳統人工是不可阻擋的趨勢。隨著人工智能技術的不斷發展，整個產業鏈也趨於成熟，我們認為，那些高危、高壓、高強度的傳統人工作業更迫切需要機器人去替代。」

在張志忠和黃俊生看來，當前企業發展面臨最大的挑戰是行業革新。「目前國內高空作業相應的執行規範標準還有待進一步完善，用機器人替代傳統蜘蛛人可以讓高空作業更加標準化、規範化。但讓市場接受，仍需要一定的時間，也需要技術的突破和思維模式的變革。同時，光伏清潔機器人現在處於市場的考核期，相信不久的將來會迎來一股熱潮。」

接下來，淩度智能怎麼幹？「今年我們將完成一個億的銷售目標，接下來三年計劃每年都實現翻番的業績目標，因此，我們還將繼續加大產品的研發投入，吸引更多更優秀的專業人才。同時，產品智能化水平的提升，品牌知名度的打造，生態系統的建設，銷售渠道的搭建和完善，國際市場的拓展，專利布局以及服務體系的完善，都是接下來要打造核心競爭力的方向。」張志忠這樣總結。