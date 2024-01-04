｢人形機器人第一股｣登陸港交所　機器人是AI後下一個｢萬億藍海｣？

如今，機器人已經無處不在，科幻裏的機器人故事正在照進現實。騰訊第二代四足機器人Max、小米首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne、特斯拉首款人形機器人「擎天柱」……在2023年的最後一個工作日，深圳市優必選科技股份有限公司正式登陸港交所主板。「人形機器人第一股」的誕生，掀起了一波行業關註，機器人是AI之後下一個「萬億藍海」嗎？國內機器人產業發展如何？



「機器人+」加速前行

中國機器人產業發展狀況如何？在近期召開的2023中國機器人產業發展大會上，一組數據彰顯了中國在機器人領域的潛力和實力：2022年，中國工業機器人市場銷量達到29.7萬台，連續十年成為全球最大工業機器人消費市場；自主品牌工業機器人銷售超過11.2萬台，同比增長19%，國內市場占有率達37.8%，是占比最高的一年。

工信部最新數據顯示，2023年1-10月，中國機器人產業營業收入超過1300億元，同比增長9.3%；機器人產品進出口總額達26.6億美元，同比增長23%；工業機器人產量達到了35.3萬套，服務機器人產量達到了643.6萬套，機器人產業整體呈現旺盛的發展勢頭。

｢人形機器人第一股｣登陸港交所。（羊城晚報）

機器人如何為生產生活帶來變革？有「製造業皇冠頂端的明珠」稱譽的機器人正在加速擁抱實體經濟。例如，在物流領域，天狼、地狼機器人讓京東北京亞洲一號揀選效率提升3-5倍，每天出貨量達幾十萬單；在醫療領域，哈工大聯合開發一種仿水熊蟲醫用微納機器人，直徑20微米的機器人可在20000微米/秒的靜脈血流環境中「跑得快」「停得住」……「機器人+醫療」「機器人+物流」「機器人+商用」「機器人+農業」「機器人+建築」「機器人+製造」「機器人+礦山」等，「機器人+」正是機器人產業與千行百業融合的一個縮影。

在機器人「賽道」上，製造業大省廣東已先行布局，一大批機器人製造新秀也在崛起。例如，造出世界第一艘環境監測無人船的雲洲智能、讓機器人「生產」機器人的美的庫卡等。

「粵」字號機器人有多「卷」？全國每3台工業機器人就有1台「廣東造」。廣東省工業和信息化廳數據顯示，2022年，廣東省智能機器人產業營業收入實現616.4億元，同比增長15.45%；實現增加值111.4億元，同比增長12.1%。其中，廣東工業機器人累計產量16.57萬台（套），同比增長2.1%，占全國產量三分之一，連續三年穩居全國第一。

廣東多個地市近期出台政策紛紛搶占機器人產業。《佛山市機器人及相關產業發展規劃（2023-2030年）》提出，到2025年，佛山機器人及相關產業營收從515億元增長到1000億元；《東莞市發展智能機器人產業行動計劃（2023-2025年）》提出，力爭到2025年，智能機器人核心產業營業收入突破80億元，拉動相關產業營業收入突破800億元。

場景、人才成關鍵

2023年，機器人行業各上市公司的業績修復進度表現不一。其中，2023年前三季度財報數據顯示，掃地機器人龍頭科沃斯營收同比增加4.02%、歸母凈利潤同比降低46.21%；機器人營業收入24.13億元，同比增長33.10%，歸母凈利潤虧損7957.10萬元，上年同期虧損2.06億元。

機器人有望成為繼AI後的下一個｢萬億藍海｣。（vcg）

海外市場已成為眾多國產機器人企業業績增長的「關鍵詞」。科沃斯第三季度財報顯示，機器人和添可品牌的海外收入分別同比增長47%和53%，海外收入增速高於集團的整體收入增速。快倉、極智嘉、仙工智能等倉儲物流機器人公司紛紛布局海外市場。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅向羊城晚報記者分析稱，物流機器人企業加速出海的背後，是其在國內的發展應用水平已經到達了一個階段；目前國內京東等物流企業的倉儲已經很成熟了，而海外市場大部分還處於真空地帶，這給了國內物流機器人公司「走出去」一個很好的窗口期。

人形機器人又將帶來哪些「風口」？如何把握「風口」？

「『人形機器人第一股』優必選在港交所上市，釋放出一個信息，就是機器人應用領域進入到商業化道路。」張毅強調，目前，人形機器人的市場需求很大，在工業領域，勞動力需求旺盛的行業和生產環境相對惡劣的行業，都可以依靠人形機器人的力量來讓人力得以解放，在商業領域，醫療、康養、教育、文旅等方面也可以依托人形機器人工作。

「當然，要構建良好的機器人應用場景，首先要有成熟的技術和產品，需要加大扶持力度。此外，應用場景還需要培育和創新。」張毅指出，要從技術層面培養大量的復合型人才，不僅需要懂得程序，還需要具備物理、生物等學科知識；在應用場景培育方面，需要政府主導推動一些場景先去投入使用，培育出試點場景。

廣東近年發展機器人產業。（網絡）

「廣東的產業基礎是非常強的，在人才設計研發、生產等產業鏈方面都有很好的基礎。」張毅稱，廣東要引導機器人產業集聚發展，需要加大技術創新和布局，在應用場景方面做好示範效應，例如，在廣東博物館、長隆動物園等可以讓人形機器人作為講解員、解說員。

「預計目前整個行業還需要至少5年的技術沈澱期，大概10年後，人形機器人行業會迎來大規模需求的井噴期。在這個期間，行業要做的就是集中火力進行產品研發和技術積累。」張毅說。