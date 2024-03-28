北京血友之家捐政府百萬用於國家建設　輿論不解：國家得了罕病？

北京血友之家罕見病關愛中心近日公告，要分別捐給中國政府、北京市政府100萬元與10萬元（人民幣，下同）用於國家建設。然而，倚靠捐贈收入運作的慈善機構，今次通知捐款給政府，消息傳出引發內地輿論質疑公益團體能否逕自變更捐款用途使用，北京血友之家罕見病關愛中心會長關濤回應稱，其行為「無須解釋」，並匆匆掛斷電話。



《鳳凰網公益》報道，北京血友之家罕見病關愛中心微信公眾號25日發布蓋上官印的文件稱，決定向中華人民共和國捐贈100萬元，用於國家建設。次日，血友之家再度發文宣布，決定向北京市捐贈10萬元，用於北京市建設。然而，《鳳凰網公益》該則報道已遭下架處置。

從官網資料顯示，北京血友之家2012年註冊為民辦非企業單位，成為首都慈善公益組織聯合會會員。該會主要工作是血友病患者及其家庭在教育、醫療、心理關懷、就業方面的救助活動等。

北京血友之家披露的審計報告顯示，該組織2019年度總收入2471萬6710元，其中捐贈收入2470萬3883萬元，幾乎完全仰賴捐贈維持運作。當年度，來自政府補助收入為零。

根據《中國數字時代》提供的截圖，消息傳出後，在微博相關討論串引發內地網民質疑「捐款對接單位是誰？」、「把募捐的款項再捐出去是不是合法操作？是不是需要捐贈人同意？」有人形容這是「反向操作」，還有人酸「感覺這機構的負責人喝多了吧」，更有網民感嘆「是否國家得了罕見病？」。

對於北京血友之家的「捐贈決定」，北京市致誠律師事務所律師、中致社會發展促進中心主任何國科表示，根據《公益慈善法》規定，在救災或者境外捐贈人明確要求下，政府機關可以接受捐贈。但是政府機關接受捐贈之後，也必須把接收的善款，轉給公益性社會團體，並用於公益慈善的事業，政府機關並不能作為受益人。

對於將公益捐款再捐出作為國家建設用途惹議，內媒《荔枝新聞》報道，北京血友之家罕見病關愛中心會長關濤回應稱，其行為「無須解釋」，並匆匆掛斷電話。

據報道，北京血友之家主管部門北京市民政局表示，這兩天已接到不少類似諮詢電話，已關注到血友之家發布的相關捐款訊息，已上報情況並責令其刪除捐款公告。北京血友之家則於28日刪除捐贈公告。

天津昌平律師事務所郭岩強調，北京血友之家的捐贈不具備實際操作性，「目前可能找不到合適的部門或機構來接受這一善款」。其次，作為一個具備特殊用途的公益組織，對外捐款需徵得捐款人同意，需列出聽取異議的相關公告，而該組織此次捐贈中這些流程均無。