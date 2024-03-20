台灣阿伯為求刺激「整顆椰子塞肛門」　忍兩日無法排尿要剖腹取出

高雄一名男子因嚴重腹痛就醫，醫生發現他的腹部膨脹，他坦承因尋求刺激，將一顆椰子塞進肛門。



經電腦斷層掃描，發現男子的直腸內確實有一個巨大的異物壓迫尿道，經接受剖腹手術，醫生從他的直腸抱出一顆椰子，長寬高約7.5x5.7x5.5厘米。

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收治病例的台灣義大醫院一般醫學外科陳致一主任表示，一名56歲男性患者到急症室求診，主訴嚴重腹痛2天，有尿減少、嚴重便秘症狀。

經詢問下，患者坦承2天前將椰子塞進肛門口。

經腹部檢查發現，男子的腹部膨脹，按壓有疼痛感；進一步安排電腦斷層掃描，明顯發現男子的直腸有巨大的空心圓物體，就是此物壓迫前列腺尿道，導致膀胱異常脹大，有約2000c.c.的尿液無法排出。

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陳致一醫生表示，當時曾用一些方式想取出這顆椰子，但是太巨大且塞得太深，經與患者討論後，以探查性剖腹手術，打開直腸，取出這顆椰子。

事後陳致一醫生將這宗案例投稿，成功刊登於國際期刊《英國醫學期刊》110卷，第一期，2023年1月，頁碼123。

陳致一呼籲，尋求刺激時仍務必小心，將異物塞進體內的行為仍具危險性，像這位患者若未及時取出椰子，膀胱恐會脹破，導致尿液溢出，即便沒有阻塞尿道，也有可能造成排便困難、腸子跟著脹破，進一步導致腹膜炎，嚴重時有生命危險之虞。

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