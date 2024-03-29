廣州市民檸茶飲到一半驚現乾燥劑　蜜雪冰城：涉事門店暫停營業

內地連鎖品牌「蜜雪冰城」以低價策略成功占領茶飲市場，卻多次因食安問題被官方通報，近日更有消費者在社交平台上反映，在蜜雪冰城的飲品中飲出乾燥劑。



《南方都市報》報道，有消費者爆料，其朋友透過外賣平台在蜜雪冰城（廣州大塘公交車站）店購買一瓶香檸紅茶（雪王桶版），在喝了大半瓶飲品後才發現瓶中有一包乾燥劑。隨後其在外賣平台聯繫商家，對方稱「剛剛有點忙，忘記倒出來」，並提出退款處理。

3月28日，蜜雪冰城官方客服回應稱，公司非常重視前述問題，並第一時間核實相關情況，目前正在調查。公司會讓店長和顧客聯繫，並邀請陪同顧客就醫檢查，雙方進行溝通協商。同時，相關門店已暫停營業，並對全體店員進行製餐規範培訓、整改。

據報道，涉事門店的店員表示，雪王桶在出廠時本來就有乾燥劑。目前，該門店已暫停營業。

值得一提的是，3月26日，來自廣西的消費者在社交平台上發文稱，其在蜜雪冰城用雪王桶飲品中喝出乾燥劑。去年8月，也有消費者發文稱，其在蜜雪冰城用噸噸桶飲品中喝出乾燥劑。

去年9月，河南鄭州有消費者反映，其在蜜雪冰城飲品中喝出蜘蛛，但門店商家態度惡劣。蜜雪冰城官方其後回應稱，涉事門店接受蜜雪冰城食品安全委員會的調查，並稱食品安全重於一切，「我們將繼續努力，不負期待，為消費者提供高質平價的產品和服務」。

▼真蛛奶茶？消費者曝蜜雪冰城飲品喝出蜘蛛態度惡劣 涉事門店受查▼

蜜雪冰城多次因食安問題被官方通報。據北京市消費者協會發布的文章，2023年1月以來，在北京市、區市場監管局發布的食品安全問題通報中，蜜雪冰城因食安問題被通報達30次。在消費者投訴平台，2023年1月1日至2023年8月29日，蜜雪冰城被投訴的次數達1213宗。

蜜雪冰城於1997年在河南鄭州創立，主要產品為現製茶飲、果飲和雪糕，價格介乎2至9元（人民幣）。截至2024年3月28日，蜜雪冰城在全國擁有28527家門店。