原來是你！山東男尋親20年終成功　發現與生父竟早就是Wechat好友

今年35歲的山東男子小凱（化名），因為和收養家庭感情始終很疏離，15歲時便離家踏上尋親之路。20年來，小凱在尋親路上跌跌撞撞，更和一位尋找兒子的女子進行DNA比對失敗後，以母子相稱。小凱還當志願者幫助其他尋親人，最終皇天不負苦心人，小凱找到他在山西河曲縣的親生父親，發現他父親不只早就是他的WeChat好友，更曾到過他的直播間鼓勵他，但因兩人相貌差太多，當時錯過了彼此。



小凱生父不善言辭，但多次向小凱表達了愧疚之情，小凱說道「他說早知道我吃了這麼苦，當初就是要飯也不會把我送走」。3月31日，小凱將和父親、弟弟、妹妹團圓。



山東男憑藉模糊記憶尋家20年

今年35歲的山東男子小凱小時候生活在山東濟寧，但他腦海中一直有模糊的記憶，自己2歲、5歲時分別生活在不同的家庭。儘管記憶模糊，但他也一直知道他並不是如今家庭的親生孩子。

小凱說，養父和他相差四十多歲，小時候開家長會，小夥伴的家長都得管他養父叫叔叔。而他在和小夥伴鬧矛盾時，也會有小夥伴脫口而出「你是野孩子」。

小凱回憶，自己小時候很想融入家庭，但就是融不進去，小凱說，養父家裡還有兩位姐姐，她們文化水平較高，不贊同父親收養孩子的做法，但木已成舟也無法反對，姐弟之間一直維持一種客氣，「雖然她們也沒有對我不好，但就是沒有家人間的親暱感。」

小凱在15歲時輟學打工，並發誓一定要找到自己的根。但他除了知道自己並非親生的外，其餘資訊一概不知，兒時的模糊記憶，也對尋找家人沒有任何幫助。

3月14日，是35歲的小凱人生中最激動的一天，以至於在極度興奮過後，他病倒了。興奮是因為他尋親二十年終於有了結果，他找到了自己山西忻州市河曲縣的家人。

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小凱說，當時他也不會任何技術，只能到工地上打小工，為技術工們打打下手，他也趁工作閒暇之餘，到處走訪尋找任何消息。經過多年打拚，小凱如今有了自己的生意，在內蒙古呼和浩特經營建材，也有了妻兒，但他一直沒放棄尋家。

小凱回憶，2023年，他結識了山西一位尋子母親張女士。他發現自己小時候的照片和張女士兒子岩岩的照片很相似，「我們都覺得像，但我不敢貿然相認，也不敢去做DNA比對，擔心我不是岩岩」，最終，張女士和小凱採集血樣，郵寄至四川綿陽市公安局胡祥雨尋親工作室，請求幫忙鑑定，結果是比對失敗。

張女士透露，她和小凱聯絡上時格外投緣，幾乎天天互通電話，「我對他說，我最希望你是岩岩。」在進行DNA比對前，她也一再叮囑小凱，不論結果如何，兩人的感情都不會改變，如果不是，他們也一定要努力繼續尋找下去。

雖然DNA比對失敗，但兩人仍親如母子，小凱喊張女士為「老媽」。在張女士的鼓勵下，小凱在網路上發佈尋親視訊，希望親人能看到。

DNA名單比對上的最後一位：找到父親後發現早已是好友

2023年，小凱在警方和祖源分析技術的幫助下，確認他可能是來自山西省忻州市河曲縣，並梳理出了一個二十多人的名單。

2023年年底至2024年年初，小凱前往河曲縣挨個聯絡，並進行了DNA比對，希望這份疑似名單中有自己的親人。但除名單最後一人的DNA比對結果不知為何遲遲未出外，其他人全部比對失敗。小凱再次陷入失去尋找方向的迷茫中。

春節過後，有其他尋親者要前往河曲縣尋找親人，小凱也被邀請作為志願者前往幫忙。他到河曲後一直幫忙到臨近正月十五，因為自己的生意也需要開工，便準備返回呼和浩特。

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在小凱臨走時，一位在河曲一直幫助她的女士提醒他，DNA比對名單的最後一位一直沒有出結果，希望他再看看，不放棄一絲希望。3月14日，小凱格外忙碌都沒空看手機資訊，直到忙完那位女士才告訴他，最後一位的DNA比對成功了。

「當時我都還不信，去我自己購買的比對軟體上查看，發現真的是比對成功了。」小凱說，他又給幫忙比對的警官打去了電話，得到肯定答覆，一瞬間萬般思緒湧上心頭，激動地在店內跑了好幾圈。

3月17日正式出具了覆核結果，證明他和此前疑似名單上的最後一人具有父子親緣關係。而小凱回過神來才發現，原來他早在幾個月前就已經和父親加上了微信，正是他之前和對方溝通採血時新增的。聊天記錄中，父親對小凱提出的採血建議沒有絲毫質疑，完全配合，並表示「我也想我兒子。」

生父曾到直播間鼓勵他 後悔「當初寧願要飯也不該把孩子送走」

他們之間的緣分還不止於此。父親早在數月前就曾在小凱的直播間觀看過，但因為兩人面容不像，所以也沒多想，「爸爸當時還念叨，說他有個兒子和我年紀差不多，我還鼓勵他來著。」小凱說，沒想到親人遠在天邊，近在眼前。他也向「老媽」張女士報了喜。

小凱和生父重逢後了解到，自己原本姓苗，1988年底出生時，因為家貧而被送養，後來轉手到了山東濟寧這戶人家，與原生家庭失散。他家裡還有一位大哥，在22歲時因和父親拌嘴負氣出走，至今杳無音訊。此外，他還有一對龍鳳胎的弟弟妹妹，但母親早已離世。

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小凱的親弟弟苗先生透露，在他幼年時母親因意外去世，父親一人拉扯他們姊妹三人長大，平日沉默寡言，沒有再婚，也從未向他提起過原來還有一位二哥。還是DNA比對成功後，父親才說出了此事。在得知二哥找到後，苗先生和妹妹就時常和二哥聯絡，聊聊家常。

小凱笑著說道，「雖然我們三十多年沒見過，但都沒什麼距離感，尤其是妹妹，沒事就一個電話打過來問二哥在忙啥呢」，這種親密無間的感覺令他非常舒適。而相比於弟弟妹妹，父親要顯得靦腆不少，「他要給我打電話，就一定要找個理由，說哎呀昨天晚上我沒接到你的電話，其實晚上我沒打，不過也願意配合他。」

3月26日，小凱抵達河曲縣，和弟弟見面。31日，是一家人計畫的正式團圓的日子。苗先生也表示，很心疼二哥，他們希望在團圓後，一同前往祭拜母親。