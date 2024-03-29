寶林茶室中毒案受害者增至21人　2名死者體內驗出米酵菌酸

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳爆發食物中毒事件。台灣衛生福利部（衛福部）通報，截至3月29日下午5時半，受害者增至21人，其中2人死亡，6人留院，13人症狀輕微在家休養。



台灣衛福部今早通報，經調查，其中18名患者皆有攝食寶林茶室炒粿條或滑蛋河粉。衛福部次長王必勝昨晚（28日）緊急召開記者會，公布在首名死者的血液檢體中驗出「米酵菌酸」。

另據《鏡周刊》報道，台大法醫研究所昨日先從第一名死者血液中檢驗出米酵菌酸，同晚又從第二名死者胃內容物及血液檢驗出米酵菌酸。兩名死者體內的毒素含量有待檢驗，至於米酵菌酸從何而來，檢警正在追查。

報道指，兩名死者遺體解剖後，都發現「瀰漫性血管內凝血不全」（Disseminated Intravascular Coagulation，簡稱DIC），是指在某些致病因子的作用下，大量促凝物質入血，凝血因子和血小板被活化，使凝血酶增多，微循環中形成廣泛的微血栓，繼而因凝血因子和血小板大量消耗，引起繼發性纖維蛋白溶解功能增強，機體出現以止、凝血功能障礙為特徵的病理生理過程。

目前，台北地檢署依涉嫌食品安全衛生管理法、過失致死等罪嫌，將寶林茶室負責人、店長及代班廚師等三人列為被告，限制出境出海。