《親愛的》原型孫卓被拐案宣判　人販子只判5年　孫海洋將抗訴

2007年，年僅4歲的孫卓被拐，孫海洋踏上漫長的尋找兒子的路，真實故事被改編成電影《親愛的》，也讓更多人重視內地的兒童被拐騙的事件。相隔14年後，2021年12月6日，孫海洋終尋回親生兒子孫卓。該案件10月13日下午3點在深圳市南山區法院宣判。



法院審理查明，被告人吳某龍於2007年10月9日、12月28日在深圳市南山區先後拐走被害人孫卓、符建濤，讓兩人與原生家庭分離，法院一審宣判，以拐騙兒童罪判處吳某龍有期徒刑五年，以包庇罪判處吳某光有期徒刑二年。同時判令吳某龍賠償孫某飛、彭某英損失42萬元（人民幣，下同），賠償符某、彭某某損失42萬元。孫海洋認為判決太輕將抗訴，此前他曾主張要判人販子死刑。



孫海洋此前曾公開表示希望嚴懲人販子判他們死刑，他表示，自己一生最青春的14年都花在尋找兒子孫卓上，他也知道很多尋親的家長在尋親路上跳樓，或者因意外死亡，付出的代價非常巨大。

孫海洋指出，吳某龍偷走兩名孩子都長達14年，就算判28年也是罪有應得，他也強調，將堅持索賠580萬元的金額，如果判決結果與其訴求差距很大，他將提出抗訴申請。

2007年，4歲的孫卓在位於深圳白石洲的自家包子鋪門口玩耍時，被人用玩具車拐走。從此，孫海洋踏上艱辛的尋子路，並把家裏的包子鋪招牌更換為「懸賞二十萬尋兒子店」。七年後，孫海洋尋親的故事被改編成電影《親愛的》上映。

2021年，經過14年的尋找，孫海洋在警方的幫助下，在山東找到兒子孫卓。警方查明，吳某龍是當年實施拐騙兒童的犯罪嫌疑人，並將其抓獲。

法院審理查明，被告人吳某龍於2007年10月9日、12月28日在深圳市南山區先後拐走被害人孫某、符某某，並將二人帶至被告人吳某光的住處藏匿。隨後，吳某龍將被害人分別交由其同鄉或親屬撫養。2021年9月27日，公安機關詢問吳某光時，吳某光對於本案有重要關係的情節故意作虛假證明，意圖包庇吳某龍。

法院認為，被告人吳某龍拐騙不滿十四週歲的未成年人，脫離家庭或監護人，其行為已構成拐騙兒童罪。被告人吳某光明知吳某龍犯罪行為而為其作假證包庇，其行為已構成包庇罪。根據兩被告人的犯罪事實、性質、情節和認罪表現，法院作出上述判決。

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拐騙、拐賣不同罪？ 孫海洋：希望人販子判死刑

2022年6月，孫海洋在微博上表示收到《量刑建議書》，對於吳某龍因「拐騙兒童罪」被判刑五年的量刑建議，孫海洋就曾在微博發文批評，拐走一名孩子，給父母乃至一整個家庭都會帶來巨大的傷害，應該要嚴懲，他也表示，會追究吳某龍民事責任，索賠經濟和精神損失580萬元。

案件宣判前夕，10月12日當晚，孫海洋的女兒孫悅在其個人社交平台表示，孫卓、符建濤被拐案開庭審理後，時隔半年才宣布判決結果的原因之一是法律區分開了對「拐騙」和「拐賣」犯罪的量刑，她呼籲「拐騙」和「拐賣」同罪。

拐賣罪指犯罪者以出賣為目的，最高可判處死刑：據刑法第二百四十條，拐賣婦女、兒童是指以出賣為目的，有拐騙、綁架、收買、販賣、接送、中轉婦女、兒童的行為之一的行為。拐賣婦女、兒童的，處五年以上十年以下有期徒刑並處罰金，情節嚴重的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產，情節特別嚴重的處死刑，並處沒收財產。

拐騙最最高則僅有5年有期徒刑：根據刑法第二百六十二條規定，拐騙不滿十四周歲的未成年人，脫離家庭或者監護人的，處五年以下有期徒刑或者拘役。

孫海洋、彭四英夫婦曾獲邀觀看《親愛的》，當日在首映時，後者表示不想再看第二次，因為趙薇的哭「那種真的是只有當媽的，才能體會得到的。」（《親愛的》劇照）

北京市京都律師事務所高級合夥人梁雅麗表示，拐騙兒童罪與拐賣兒童罪這兩個罪名在犯罪手段上往往相似，如採取欺騙、利誘等手段使兒童脫離監護人的監管等，但兩者存在嚴格區別：

第一是客體要件不同，拐騙兒童罪侵犯的客體是他人的家庭關係和兒童的合法權益，而拐賣兒童罪侵犯的客體是他人的人身自由權利，因而性質不同。

第二是行為目的不同，拐騙兒童罪主要是為了收養或者使喚、奴役，而拐賣兒童罪則是貪圖錢財、販賣牟利。

梁雅麗指出，兩罪處罰嚴厲程度不同，拐騙兒童罪的社會危害性相對小於拐賣兒童罪，所以在刑事處罰上也有較大差異。​​​​

網民點睇：

判太輕了，對被害者家庭是多少沉重的傷害，才5年，五十年都不為過！

人家找小孩找了15年，你才判人販子5年？

這犯罪成本太低，根本是鼓勵拐賣！

「拐騙」和「拐賣」對受害人來說有什麼區別？這不是保護犯罪分子嗎？養大一個娃太不容易了，這下更不敢生孩子了。

