已離職5年的許某原本是公司出納，因不滿待遇，竟在索要分紅被拒後，利用自己偷走的公章、法人章和財務專用章，兌現一張高達170萬元（人民烯，下同）的公司支票，為自己送上巨額「年終獎」。

近日，上海徐匯警方破獲這宗職務侵占案，許某已被依法刑事拘留。



徐家匯派出所近日接報，一公司在核對賬務時發現有170餘萬元資金被人挪用。警方調查後，發現曾任公司出納會計的許某有重大作案嫌疑。

到案後，許某對自己挪用公司錢款的犯罪行為供認不諱。他交代，2014年至2018年期間，許某在由其表姐擔任法定代表人的公司做出納；表姐曾為公司法定代表人，但於2014年去世後，公司法定代表人變更為其表姐夫。

離職5年索要公司分紅被拒，出納竟偷公章支票挪用170萬年終獎。（新聞晨報）

許某認為，表姐公司創立至今，自己也曾作為公司元老為公司做了不少貢獻，理應得到獎勵，2016年底，曾向表姐夫開口索要公司分紅。被表姐夫拒絕幾次後，許某一直心存不滿。

2018年，由於公司業務調整和人事變動，許某選擇離職，卻把公司的公章、法人章和財務專用章和支票簿偷偷帶走。今年初，許某向表姐夫開口索要公司分紅再次被拒後，便利用公司支票兌付漏洞，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字等手段，到銀行取出170餘萬元。

目前，許某因涉嫌職務侵占罪被徐匯警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。