拐子佬｜女童竟遭當街「拉手掩嘴」險擄走 死命掙脫恐怖過程曝光
撰文：中天新聞網
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內地發生恐怖的當街擄童案！
福建一名女童在自家樓下玩耍，沒想到差點遭一名陌生男子摀嘴綁架，幸好她警覺性高，及時掙脫跑回家。
點圖放大瀏覽多部監視器拍到的事發全過程：
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據《鳳凰頻道》報道，16日福建泉州發生震驚的當街強擄兒童案件，引發社會關注。
監視器拍到，一名約小學生年紀的女童，獨自在自家樓下玩耍時，一名身穿紅色上衣，黑色褲子的禿頭男子突然不斷逼近她，一邊嘴巴還不斷唸唸有詞。
接著竟伸出手強拉女童，甚至企圖用手摀住她的嘴巴。
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還好女童警覺性較高，早就意識到不對勁，不斷地往後退，沒想到陌生人真的動手拉扯打算強擄，她死命掙脫，回頭往樓梯間死命奔跑並大聲呼救。
此時，男子也嘗試抓住孩子。樓上的女童母親聽到動靜後下樓查看狀況，男子才作罷離去。
17日，福建省泉州市公安局泉港分局通報此事：「16日21時許，我局接群眾報警，稱一名男子拉拽小孩，被小孩躲避後，該男子逃離現場。接警後，我局立即組織警力開展工作，於17日將該男子（張某良，男，37歲）抓獲。目前，案件正在進一步辦理中。」
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