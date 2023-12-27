《失孤》原型郭剛堂兒子被拐案宣判　兩被告分別判死緩及無期徒刑

電影《失孤》原型郭剛堂兒子郭新振被拐一案今日（27日）宣判。央視報道，山東省聊城市中級法院對被告人呼富吉、唐立霞拐賣兒童案公開宣判，以拐賣兒童罪判處呼富吉死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，對呼富吉限制減刑；以拐賣兒童罪判處唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50餘萬元。



圖輯｜郭剛堂一家與兒子郭新振團聚：

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法院審理查明，1997年至1998年間，被告人呼富吉和唐立霞以出賣為目的，拐賣李某慧、郭某振、楊某豪、李某豪四名兒童。2001年，呼富吉夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊某羽。被告人呼富吉、唐立霞以出賣為目的，共同實施拐賣兒童行為，拐賣兒童四人；呼富吉夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童一人，二人的行為均構成拐賣兒童罪。

郭剛堂2歲兒子郭新振被拐前拍的照片。（天涯尋親網）

據早前報道，郭剛堂的兒子郭新振於1995年4月出生。1997年9月21日，2歲半的郭新振在山東聊城農村的家門口玩耍時，被一名20多歲的女人拐走。此後24年間，郭剛堂為了尋找兒子走遍了30多個省份，行程50多萬公里，報廢10輛電單車。

電影《失孤》原型人物郭剛堂，在電單車尾裝上失踪兒童旗幟極具標誌性。（視覺中國）

2021年，在公安部開展的「團圓行動」中，郭新振終於被找到，拐賣郭新振的呼富吉、唐立霞二人也隨之落網。

郭剛堂的經歷被導演彭三源改編、拍攝成電影《失孤》，戲中劉德華所扮演的雷澤寬，原型正是郭剛堂。

圖輯｜重溫《失孤》精彩劇照