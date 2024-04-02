ATM機可取10元鈔票　上海南京東路試點以便外籍人士和老年人

銀行自動櫃員機（ATM）提款通常只提供大鈔，在內地則是100元（人民幣．下同），若想要10元、20元等小額現金，就只能待消費後再找續，十分不便。然而，近日上海南京路的ATM卻能取出10元的紙幣。對此，銀行負責人表示，這主要是為了方便外籍人士和老年人，選擇南京東路步行街作為試點，也是因為其為上海著名的旅遊商圈。



過去多年，內地ATM機只提供百元紙鈔，但據內媒記者實測，現時可以提出一張100元和兩張10元的紙幣，共120元。目前，上海南京東路步行街基本上實現了零鈔取現機器全覆蓋，提供10元的小票面鈔票。

對此，中國工商銀行南京東路支行網點負責人張明豪表示，南京東路步行街為上海著名的旅遊商圈，主要的特點是外國客戶、老年客戶多，選擇其作為試點比較方便他們取用現鈔。他又指，根據南京路步行街3家網點的實際使用情況，銀行會逐步推進在上海地區的全網點的零鈔機具的配備。

報道指，在中國人民銀行上海總部的帶領下，上海是國內率先改造ATM機提供零鈔的城市，除此之外，為進一步從源頭優化現金的供給結構，滬上商業銀行還創新性地提供零錢包，200元的零錢包可以根據客戶需求進行小票面的現金配置。

市民王阿姨表示，微信支付對於年紀大的人而言有時還是不太方便，且老年人還總憂慮自己的個人資料會被透露出去，所以想換點小鈔票，「現在都給你配好了，那不是蠻好嘛」。另一位每年都會與妻子到上海一兩次的美國遊客亦表示這樣的服務很好，並稱相比於美國，中國電子支付發展太迅速，「現在我覺得大家都在努力縮小支付方式之間的差距，這是件好事」。

此外，收單機構正加緊佈設外卡支付POS機，目前上海全市已經新設超過3.7萬部，且幾乎所有成本都由金融機構承擔。根據監管部門安排，未來八大類重點消費場景中皆擬配置移動支付、銀行卡和現金。

而最新數據顯示，3月境外來華人士通過支付寶在大陸境內的累計交易金額同比增長近10倍，交易筆數同比增幅近8倍。就「外卡內綁」使用期間出現的一些付款失敗的問題，支付寶表示，這多數是因為交易誤被認定有風險，支付寶正在與相關機構緊密對接，進一步優化體驗。