換新鈔包利是ATM錢卻全被取光市民鼓譟　安保及時抬錢到銀行解圍

不少市民都會在新年前換好新鈔包利是，銀行門口排起長長人龍，但有內地網民反映，自動櫃員機的錢全被取光，不少排隊的市民鼓譟，正在大家著急時，安保及時抬了幾箱錢到銀行，「大家都說，從沒像現在這樣關心銀行有沒有現金」。



《潮新聞》報道，杭州市民盛阿姨介紹，自己與兒子一家四口居住，春節會回到金華蘭溪過年，特意提前到銀行取錢，「這次來，就是給家裏的小輩們取壓歲錢的」。

盛阿姨取了10份壓歲錢，除了孫仔孫女外，還有兄弟姐妹家的小孩，但她表示孩子年齡尚小，不會包太多壓歲錢，最重要是圖個吉利，「肯定是希望他們新的一年身體健康，孫女學習成績步步高！」。

畢阿姨是老杭州人，一早就到銀行櫃台取新鈔。除了給外孫包利是，她還準備給親戚的小孩包利是，但未知要包多少，「也不知道到時候還有多少親戚在杭州，在的人都包一個，沾點過年的喜氣」。

杭州市民陳女士表示，年廿九一大早去家附近的某銀行取2萬元的新鈔，想在吃團年飯當晚包利是給親朋好友，「沒想到一到銀行，前面排了9個人」。

陳女士原本想在自助櫃員機上取，未料櫃員機的錢已被取光，「銀行工作人員建議我手機銀行上先預約，我預約到了上午十點半到十一點半」。上午11點不到，她再次趕去銀行，但輪到她時再次沒錢，排隊的人群一片嘩然，幸此時有兩個安保人員抬著一箱錢走入銀行。

位於杭州的農業銀行城西支行工作人員介紹，新年前兩天到銀行辦理取錢業務的人比平時多了很多，銀行已提前準備足量新鈔，並訂做特色紅包；同時增加大堂引導人員和取錢專櫃，提高存取效率。此外，針對年底電詐案件高發的情況，銀行方面也會對客戶進行反詐宣傳。