四川男ATM提款發現6張點鈔券　銀行監控難揭真相　真鈔不翼而飛？

近日，四川一名男子發現，他20天前從銀行ATM取出的1500元（人民幣，下同）中，竟有6張為銀行點鈔練功券，希望銀行能給個說法。然而銀行還原監控後表示，取的錢沒問題，而且監控顯示，1500元中並沒有點鈔練功券。



11月30日，家住四川樂山的費先生到鎮上的郵儲銀行營業所取現金，為下個月參加一場親朋的宴會準備禮金。費先生分兩筆共取了1500元錢，均為100元面值人民幣。

費先生稱，自己拿了錢後，一直放在衣櫃裡沒有動過，知道24日與妹妹拿錢買東西時，經人提醒才發現有6張竟是點鈔練功券。而且顏色為紅色票面，晃眼一看確實與人民幣百元鈔票很像，但點鈔練功券正面卻是北京天壇圖案，且票面印有「點鈔練功技術比賽專用券」「禁止流通」等字樣。

據費先生回憶，他取錢時數了張數沒錯，而且看到都是新錢，就沒有一張張去仔細檢查，拿回家也沒動過，不知為何變成點鈔練功券了？他找到取錢的郵儲銀行，希望銀行給個說法。

對於費先生的疑問，銀行否認這6張點鈔練功券是從銀行ATM提款機流出的。並稱提款機絕對不會吐這種錢（點鈔練功券）出來。

12月25日銀行人員報警，希望能調查出這6張點鈔練功券的來源。警方查看了銀行監視器影片後告知費先生，他所取出的1500元現金均為真錢，他的錢有可能在保管的過程中被人調了包。費先生對此表示難以置信，稱從未見過這些券。

12月26日，在警方的陪同下費先生看到了他取錢時的銀行監視器畫面。影片中，他取出錢後一張張清點，監視器中清晰可見每張鈔票都有真鈔圖案，沒有點鈔練功券上的圖案。

費先生取錢監控影片。（紅星新聞）

據銀行工作人員介紹，ATM存取的每一筆錢都會記錄冠字號，冠字號就相當於人民幣的身份證，每一張錢的冠字號都是不同的。事發後，銀行調取了費先生當天所取款的15個冠字號，費先生剩餘的其中一張現金鈔票的冠字號也在其中。

雖然，費先生最終認可從ATM拿出的錢沒有點鈔練功券。但他想不明白哪個環節出了差錯，取出的真錢為何有部分變成了點鈔練功券。由於沒有其他線索，他也不打算深究了。