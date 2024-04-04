桂林景區「拖遊客進洞房」3分鐘、喝茶費收168元　網批：太坑了

近日，有內地自媒體發影片，稱到廣西陽朔縣旅遊於景區觀看民俗表演時「被拖進洞房」，喝碗茶被強迫收費168元（人民幣，下同）。相關影片在網絡上引起熱議，「旅遊時被拖進洞房3分鐘收費168」也衝上熱搜，當地文旅局已介入調查。



內媒《上觀新聞》報道，內地一博主近日在廣西桂林朔金水岩景區旅遊體驗少數民族婚俗，到了參與舞台演出後與女演員進行「洞房」環節，演員在小房間中為博主倒了一杯茶，索價收費168元。不少網民稱這個項目太坑了、太貴了。

涉事博主與其他遊客一同體驗結婚拜堂習俗。（影片截圖）

事發地「山里古寨」景點的管理員表示，體驗婚俗的公司收費標準是39元，含民族風俗包一個、繡球一個，小房間內的茶水免費。管理員黃先生稱，演員的行為違反了公司規定，將對她私下收小費行為進行調查，並稱已將168元全數退回。

據了解，金水岩景區以其獨特的民俗表演而著名，但今次事件已讓遊客產生了疑惑和失望。有遊客表示，他們事前並不知道有「洞房消費」。

遊客稱，在廣西陽朔縣旅遊時在某景區觀看民俗表演，被拖進「洞房」，喝碗茶被收費168元。（取材自界面新聞）

另據《央視新聞》報道，目前當地文旅部門已關注到相關訊息，正進行調查了解。相關部門也將根據調查情況，做出下一步處理。

影片一出引起網民熱議，有人說「八年前廣西旅遊就有這種招數，這麼多年了居然還有？」「廣西很多景點都是打著少數民族的旗號私自營收費的」；也有人表示「2010年去同一個地方同一樣經歷，不過只是20元。我老婆在外一腳踹門進來，把我拉出去，到現在還在耿耿於懷」、「明搶啊」、「去桂林旅遊，要隨時準備付費吧。被坑了都是啞巴吃黃蓮」。