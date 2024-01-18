哈爾濱爆紅後各地文旅發力宣傳　僵屍、妲己齊上陣遭批：譁眾取寵

隨著哈爾濱旅遊爆紅帶動當地經濟後，湖南、陝西、河南等各地文旅開始各顯神通希望能夠炮製哈爾濱的成功。不過，也有部份營銷手段遭到輿論批評，認為「用力過猛、譁眾取寵」。



據《紅星新聞》報道，湖南張家界國家森林公園1月16日發布「湘西趕屍」的短片。多位演員穿着清朝服飾扮演「殭屍」，在山林間的空地上蹦跳著走，旁邊還有「趕屍人」手持鞭子，隨後「殭屍」們瞬間大亂突然伴隨音樂跳起「科目三」。影片配文稱，「你們要的局長趕SHI（屍）來了！誰先找到彭振華局長，魅力湘西帥哥任你挑。」

這則影片發出後，因為輿論反應不佳，隨即被刪除。有網民認為將「趕屍」作為文旅賣點進行宣傳是「為了流量譁眾取寵」，還有網民表示「我不想去旅遊看這個，害怕」，「要文化自信，不要封建迷信」。

當日，張家界國家森林公園管理局一名負責相關宣傳的工作人員回應表示，該影片確實是由公園發布，不過配文中提到的「彭振華」局長並未出鏡拍攝，且因網絡輿論，已將影片刪除。而彭振華局長則表示，以後會採取更有創意的形式去拍攝影片。

河南男女「妲己」引爭議 官方闢謠「帥哥攬客」營銷

除了張家界，還有河南雲台山出現「男女妲己」與遊客合影，不過因二人影片中與合影者或拍攝者做出挑逗姿態，引發爭議。影片中，兩名「妲己」並未大大方方展示自身的裝扮和形象，以體現人物與景色融合之美，而是靠「特殊互動」作為噱頭，放大他們搔首弄姿、眼神迷離的形態，做出摸手摸臉、隔空親吻等親密動作。

有網民指，河南文旅用「美男計」招攬遊客，雲台山、八里溝等景區讓8塊腹肌帥哥，穿着古裝拍攝宣傳片。還有網民稱，河南文旅廳發布了「身高180以上單身未婚男青年積極返城為家鄉旅遊文化工作添磚加瓦」簡訊呼籲帥哥回鄉招攬遊客。

然而此類方式，卻遭到部份網民詬病，認為是「下策」，作為「文化大省」的河南「竟然用這招，有點跌份」。

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不過河南文旅隨後闢謠表示，省級管理部門不可能發出這樣的短訊，勿相信網上和手機收到的內容，請關注官方發布信息。並在16日午間在微博發布聲明稱，「河南省文化和旅遊廳」為河南省文化和旅遊廳唯一官方帳號名稱，其他所有「河南文旅」之帳號名稱均為侵權冒用。請各「河南文旅」「河南旅遊推薦官」「00後」等帳號即刻停止侵權。

各地文旅發力 旅遊熱度持續走高

官方民間齊發力後，還有明星藝人為自己家鄉助力。如王一博為河南、趙麗穎為河北、肖戰為重慶宣傳，甚至陝西名人「秦始皇」也帶著兵馬俑齊跳「科目三」，而四川則有大熊貓花花出鏡。

雖然各地文旅宣傳效果參差，不過仍為旅遊帶來一波流量熱度。內地旅遊平台攜程數據顯示，1月9日至15日，季前一個月同期，陝西相關關鍵字搜尋熱度漲幅達83%，在全國各省中漲幅最高；北京、河南、西藏、山西，搜尋熱度漲幅分別達72%、62%、61%、55%。

官媒評論：文旅不能流量至上

針對各地各顯神通的攬客方式，人民日報評論表示，哈爾濱的走紅，離不開網路的助力，更源自於當地深挖旅遊資源、優化公共服務的持續努力。有的地方給宣傳片打馬賽克、使出「美男計」，甚至搞「擦邊（色情）」，是不是也有用力過猛、甚至走偏走歪的嫌疑？

評論認為，流量固然重要，但不能流量至上。扎扎實實完善各類設施、改善營商環境、提升服務品質，夯實基礎，才能接住營銷帶來的「潑天富貴」。

中國新聞周刊採訪中國旅遊改革發展諮詢委員會專家委員孫小榮時，他表示，想要成為網紅城市，需要具備豐富的地方文化，提供獨特的體驗；同時，要在社交媒體上具有吸引力，贏得年輕人的認同；城市服務要體現友好和貼心，構建友好型城市；此外，市民的信任和支持也很重要，只有主客共享，才能實現全城狂歡。

而對於各地的「花式宣傳」，孫小榮認為，一些缺乏當季特色產品、服務水平難以保障的省市可能會面臨「借勢反噬」現象：越宣傳，越暴露某些短板，還可能誘使遊客啟動「倒查機制」，重拾陳年舊事的不好回憶，對目的地展開秋後算賬式的譴責。

他說，各省市在做借勢行銷時，應重點考慮植入的內容。否則，盲目追求熱度，可能只會「熱」一陣，而無法持續「鬧起來」。「熱鬧鬧鬧，才是文旅該追求的發展環境、營商環境和消費環境。」