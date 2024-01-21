哈爾濱巨龍冰雕慘遭百厭星「剝牙」　景區回應獲讚「情商的藝術」

哈爾濱的旅遊熱度持續高企，當地一座曾獲金獎的巨龍冰雕，因慘遭遊客小朋友「剝牙」，引發輿論熱議。事發後，景區回應指，冰雕本是「消失的藝術」，並已及時安排為巨龍「鑲牙」。該舉動隨即得到網民紛紛讚賞：「有格局」、「情商的藝術」。



自周三（17日）以來，這件位於哈爾濱兆麟公園內的巨龍冰雕，開始受到廣泛關注。網民爆料指，一名遊客小朋友「使出了吃奶的勁兒」將「龍牙」弄掉。據了解，被「剝牙」的巨龍冰雕名為《魚波龍年》，是第四屆全國青年專業冰雕比賽的金獎作品。

該舉動旋即引發網民聲討：

「手也是真夠欠的。」

「家長不管才是大問題。」

「這小孩把自己運氣掰沒了。」

「把小孩的牙也掰掉一顆，反正乳牙會長。」

「手賤的人真不懂的尊重別人的藝術和勞動結果。」

「我們要求旅遊區服務周到熱情，但是遊客的素質也要好才行，這是雙向的。」



對此，景區工作人員回應指，「對於我們工作人員來說，這就像秋天樹葉掉了，很正常的事。冰雕本來就是『消失的藝術』，我們不會追究責任。」並已於周五（19日）將龍牙修補完好。該回應亦收穫網民大量讚賞。

據了解，兆麟公園內的哈爾濱冰燈遊園會，是哈爾濱冰雪藝術的發源地，亦是當地一張靚麗的冰雪名片，今年共有280多件冰雕藝術作品展出。