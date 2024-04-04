台灣花蓮地震｜天王星大樓傾斜致傷亡　專家初判結構致支撐力不足

4月3日，台灣花蓮近海發生黎克特制7.2級地震，其後餘震不斷。其中位於花蓮的「天王星大樓」在強震中被震傾斜，造成1人死亡，引發廣泛關注。周四（4日），專家指出，大樓傾斜原因初判是建築結構致地震時支撐力不足。



台灣花蓮建築師公會理事李耀升表示，天王星大樓之所以傾斜，初步判斷是因為大樓圓弧側外立面均為玻璃結構，沒有柱子支撐，地震時的支撐力不足，造成1層四根柱子斷裂。

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到現場鑽心採樣的台灣土木技師公會花蓮處長林志誠則表示，目前從外觀來看，大樓的正面缺乏柱子，屬典型的軟腳建築，所以正面傾倒。他指出，其實該種建築在花蓮很常見，但多是40年前的老建築，當時的法規不像現在這麼嚴謹。除鑽心採樣，公會也收集了水泥塊，將判讀結構上有無按圖施工，鋼筋數量夠不夠，以釐清大樓在天災中傾斜的原因。

天王星共有10層，分別為地上9層，地下1層，於1986年取得使用執照，共有79戶居住，以套房為主。為防大樓進一步傾斜，目前官方已在大樓底部填補30多塊10噸重的消波塊，進行臨時性支撐。預計檢查及相關手續辦完後，將會開始從頂部拆除，工程預計需要三五天。