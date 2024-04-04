台灣地震｜印尼看護臥身保護病婦！　兒子感動大讚：善良不分國籍

台灣東部大地震，那一刻許多人站出來保護弱小生命，感動很多人，像三重一間月子中心，護理人員將把嬰兒床，遠離玻璃，還用避難軟墊，蓋在嬰兒頭部的上方，而八里一名外籍看護，則是抱住臥病在床的婦人，用自己的身體，阻擋任何可能掉落的物品。



4月3日，台灣發生大地震，新北市八里這段監視器拍下：當時，外籍看護和臥病在床的婦人，兩人都被地震震醒，婦人甚至緊抓着床邊的扶手。隨着震動越來越大，女看護是趕緊起身，跑到婦人的床邊，用自己的身體幫阻擋，其他可能掉落的物品，兩人緊緊抱在一起。

屋主其實當天也在家，不過他來不及趕到母親的房間。他後來看了監視器畫面，發現地震當下，親人是這樣被保護得，說自己感動到哭了。事主說，真的要好好獎勵他們家的印尼籍看護瑪雅，而且善良真的不分國籍。

強震雖是恐怖，卻也顯露出人性的光輝：（按圖了解）

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另一個地方，同樣也有讓人動容的場景。

7點58分當下，位在三重的一間月子中心，護理人員熟練地移動嬰兒床，一個一個遠離玻璃窗，並且每個嬰兒的頭部上方，都放了地震避難軟墊，萬一天花板有甚麼東西掉落，至少會有一個緩衝。

業者說，他們的大樓是SRC鋼骨結構，耐震能力高，第一時間保護寶寶的頭部，是發生地震時，護理人員的標準動作，就因為意外來得突然，不論是照護婦人，還是嬰幼兒，這奮不顧身的舉動，也讓許多人真的感動。

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