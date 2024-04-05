河南女病患針灸閉眼　50歲醫忍不住強吻　辯稱「長太漂亮」

河南省新鄭市一名女子到中醫診所針灸，想解決臉黃、氣血不足問題，進行眼部按摩時，竟遭50多歲醫師強吻，對方還解釋「因為妳長得漂亮」，女子嚇得連忙報警，醫師卻只因猥褻被警方行政拘留6日，她甚至還被醫師妻子反控汙衊。



根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》官方微博報道，小娟（化名）因為臉黃、氣血不足等問題，日前到中醫診所治療，4月1日進行針灸時，醫師告知要按摩眼部，要求她閉上雙眼，小娟照做後卻被對方親了一口，她嚇傻趕緊睜開眼睛，立即與醫師發生爭執。

河南女子針灸時遭到醫生強吻，向媒體揭發此事。（翻攝微博「小莉幫忙」）

醫師起初稱並非故意，最後又坦承「因為妳長得漂亮！」小娟氣得大罵「我長得漂亮跟你有關係嗎？」、「你給我看病，你親我幹什麼！」小娟提到，事發後醫師妻子全程護航丈夫，甚至指控她汙衊，要求恢復醫師的名譽，當時她聽了非常傻眼便報警。

新鄭市公安局下達行政處罰決定書，明確寫下醫生在治療過程中「趁其不備」強吻，處猥褻行政拘留6日。（翻攝微博「小莉幫忙」）

醫師最終僅因猥褻被行政拘留6日，警方無奈表示，他們都有幫忙處理，但民事部分需當事人自行到法院提告。此外，由於涉及到病人權益，轄區的衛生監管部門已介入調查，要求診所停業進行整頓，並開除涉事醫師。

不過，醫生的妻子則是大力護航自己的丈夫，稱小娟誣衊，還要求「恢復名譽」。