影片瘋傳｜山東男入女廁偷拍 遭美女拳館老闆一招鎖喉制伏後求饒
撰文：ETtoday
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山東濟南高新區一間公廁9日出現「偷拍狼」，這名偷拍狼拿著手機躲在女廁內，剛好被隔壁拳館的女老闆撞見。
在無法說明清楚躲在女廁意圖下，偷拍狼抓準時機準備「跑路」，沒想到女老闆一個箭步上前鎖喉，便將其控制住，等待一旁民眾報警，過程也被圍觀者錄下作證。
女方原來是擁千萬粉絲知名美女拳館老闆姜玉環 點圖放大看有關照片：
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《極目新聞》報道，1月9日，濟南高新區。一男子在公廁內偷拍，不料遭遇拳館女老闆，被「一招鎖喉」。
在扭送派出所路上，面對鏡頭，男子還求饒：「姐姐，給我留點面子！」
據報案人介紹，該男子被警方處以行政拘留5日。
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影片顯示，女老闆揪著偷拍狼的衣領，不停地質問：「手機呢？拿出來！」同時，還將偷拍狼的連帽衣服帽子摘下，示意要讓偷拍狼露臉，讓外界知曉其不法行為。
據了解，這名美女拳館老闆名叫姜玉環，不僅在社群媒體上擁有近千萬粉絲，在濟南也十分出名。
有網友揶揄道，這偷拍狼真的是「踢到鐵板」，也有網友認為是「擺拍」出來的。
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