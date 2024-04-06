前夫家暴10歲女兒　親生母含淚錄影取證起訴：她說自己不想活了

安徽蚌埠一對夫妻離婚後，10歲的女兒被判給父親撫養，惟母親發現前夫一家時常毆打女兒，女兒還曾對自己說出「不想活了」的話。母親表示，已經起訴前夫，希望可以爭取到孩子的撫養權。



據長沙政法頻道報道，母親鈔女士表示，女兒說希望放學後可以和自己回家過幾日，惟等待等女兒期間，竟聽到女兒趴在窗台的求救聲，「說他們都在打她，不讓她出來，警察去的時候，女兒還被罰跪在地上。」

鈔女士還說，女兒每次離開自己時都會說，「媽媽你每次走了我都好難受，回去就要挨打」，更一度稱自己不想活了。

鈔女士續指，因為女兒長得像自己，女兒的爺爺竟對她說出「長得和你媽一樣醜」的話，將情緒都發洩在孩子身上，並哭訴「這種家庭根本就不適合小孩子成長。」

鈔女士表示，自己已經在前夫家對面樓拍下女兒毆打的畫面取證，目前已向法院起訴前夫，將爭取孩子的撫養權。

網民點睇：

「無能的男人才會對家人拳腳相加。」

「成年人離婚了就體體面面的，拿孩子撒氣真夠惡劣的。」

「打人不分內外，打人就是犯法，打人坐牢，不是家務事，按此處理就好。」

「心疼這個小女孩，希望她能早日擺脫暴力的陰影。」

「有的男人要撫養權並不是愛孩子，他只是想孩子的媽媽痛苦而已。」

