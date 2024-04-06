有片｜惡大媽搭火車霸位遭拒 大罵｢中國要年輕人做什麼，吃屎去｣
撰文：孫聖然
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一名大媽日前搭乘火車期間，欲霸佔年輕人座位惟遭到拒絕，氣急敗壞的大媽竟大放厥詞，讓「年輕人吃屎去」。
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據內媒報道，事發於周四（4日），一名大媽購買無座票搭乘火車，並欲霸佔一名年輕人的座位，但遭到拒絕。
網傳影片顯示，大媽被拒後在車廂內大聲說，「如果中國的年輕人，像這樣的情況都不能解決的話，我們中國要年輕人做什麼。」期間有疑似大媽的朋友勸阻她，但大媽仍喊到，「年輕人吃屎去！」不少年輕乘客聽到後反擊大媽：「你去吧」、「你有毛病啊」。
網民點睇：
「相由心生，滿臉兇殘相。」
「好好笑，她應該去做個精神測評。」
「給兒女、孫子丟人，超市搶雞蛋、搶鹽比誰跑的都快。」
「這個大媽一定吃過屎，說的就跟她自己有多大成就一樣。」
「公交地鐵讓座就算了，火車讓座放在雷鋒時代也是相當炸裂的。」
「那要老年人幹啥？整天不上班，還拿著年輕人上繳的社保錢，消耗年輕人是吧。」
「這大媽身板壯，說話語氣十足有勁，比好多青年人精神還好，沒必要給她讓座。」
根據內地法例顯示，火車或高鐵霸佔座位屬於違法行為，工作人員多次溝通仍不願起身，則構成「擾亂公共交通工具上的秩序」，將直接予以警告併處200元人民幣的罰款，同時還會禁止當事人在180天之內禁止購買火車票。