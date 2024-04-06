只縛一根繩便爬落千尺懸崖！遊人不改壞手勢　清潔工賣命執垃圾

有「湘西第一神山」之稱的湖南天門山，近期有一則影片掀起廣大網民討論，影片中有一位清潔人員，如同「蜘蛛人」般在高聳陡峭的懸崖上攀爬，只為撿遊客隨手扔擲的垃圾，這樣的驚悚場景讓人省思，也對清潔人員們的默默付出感到敬佩。



內地湖南省的張家界天門山，地處懸崖地形，在今年清明節小長假期間，景區一個特別活動中，展覽了「1400公尺懸崖上蜘蛛人」的照片，匯集了清潔人員們辛勤工作的樣子，畫面中他們懸空在高聳的峭壁間撿垃圾，看得讓人心驚膽顫，但無奈的是，竟還是有人隨手丟棄垃圾。而在長假期間又有「蜘蛛人」再次賣命。

這些清潔工就如蜘蛛俠般的在懸崖上落，實在觸目驚心！（按圖了解）

有遊客拍下這段驚悚影片，描述當時起霧還下着小雨，能見度非常差，卻有一名身穿藍色雨衣的清潔人員在沒有完善的防護裝備下，靠着雙手抓着繩索往上爬，而在他的腳下是近70多米的陡峭崖壁，深不知底的情景，讓人不禁替他捏了把冷汗。

綜合內地媒體報導，小長假由於觀光客多，為了加快清潔進度，天門山的清潔人員放棄了寶貴的休息時間，對最危險的鬼谷天塹地段進行清理，而這鬼谷天塹位於棧道的中段，海拔高達1400多米的迂迴峽谷，兩側是陡峭絕壁，底下深不見底，非常危險。

許多遊客明明都有看到清潔人員們賣命工作，卻還是可以為自己的方便，隨手丟棄垃圾，絲毫不顧他們的性命，繼續讓那些「蜘蛛人」們用生命去工作。網民見狀怒批，「你的隨手一丟，卻是別人的拚盡全力」，更感嘆當地命如草芥，清潔人員也是人，沒必要讓他們冒着生命危險去撿垃圾。

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