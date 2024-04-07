電動車司機發現小程序Bug免費充電　7人「走數」被捕涉額近2萬元

隨着汽油價格攀升，愈來愈多人選擇駕駛電動車，但上海有貨車司機意外發現充電小程序Bug，不僅成為充電站「常客」，更與其他司機推廣「福利」。

近期，上海寶山警方在市局刑偵總隊指導下，連續拘捕7名利用充電站系統漏洞偷漏電費的疑犯，累計涉案金額約2萬元（人民幣，下同）。



上海市公安局介紹，3月14日，寶山區某新能源充電公司負責人報案稱，公司在核對全市各充電站充電記錄和收益賬目時發現，全市有多個充電站近期連續出現充電後未付電費的情況，其中最多一個車牌累計「免費充電」逾90次，「走數」超過2000元。

警方調查後，發現該新能源充電公司在全市各區均設有充電站，涉案的充電站涉及全市6個區，且偷漏電費頻率愈來愈高。警方立即成立專案組針對充電記錄中的「問題車牌」和涉事充電站展開調查。

3月29日，警方根據線索拘捕貨運司機孫某。孫某對自己利用漏洞偷漏電費的犯罪事實供認不諱，並交代自己於春節期間在某充電站充電時，因趕時間送貨，在電量未充滿時就選擇退款，竟發現不僅預充款全額退回，充電樁還繼續為車輛充電。

他利用小程序漏洞充電屢試不爽，不僅頻繁逃避充電服務費，還通過口口相傳的方式告知其他貨運和網約車司機，其中有6名司機選擇效仿，各自多次作案逃漏電費幾百至上千元不等，對相關新能源充電公司造成持續性的經濟損失。

目前，孫某等7人因涉嫌盜竊罪，被上海寶山警方依法採取取保候審的刑事強制措施。警方已指導該新能源充電公司修復相關程序漏洞，案件仍在進一步偵辦中。