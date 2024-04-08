上海男為慳停車費竟兩車共用車牌　卻因小意外後逃逸被揭發？

上海有司機開車入停車場時不慎擦碰到其他車輛，卻未有報警或聯繫車主。警方後來接報到場，幾經調查後，才揭發有司機為了節省停車場費，竟在兩輛私家車掛上同一個車牌號，先後駛入小區停車場。



4月2日，上海市公安局寶山分局大華新村派出所接報，有居民停在小區的私家車疑似被不明車輛擦碰。

警方到場調查，發現報案人的車輛停泊在車位內，左前大燈被撞裂，保險杠（泵把，bumper）有碰擦痕跡。翻查閉路電視後，警方發現一輛白色SUV在轉彎時碰到報案人的車輛，肇事司機下車查看並逗留幾分鐘便駕車離去，沒有報警或主動聯繫車主。

肇事車輛。（上海寶山警方）

警方尋找肇事司機時，發現該車牌登記在小區的信息是一輛藍色的其他型號SUV，並非閉路電視中的白色SUV。經查，警方發現肇事司機在駕駛車輛前，將一副車牌套在原有的牌照上，並在小區內發生碰擦。

警方立即鎖定肇事司機侯某，並將其帶回派出所配合調查。經詢問，侯某承認自己使用偽造車牌並肇事逃逸的違法事實。

侯某交代，他在小區內已經支付了一個牌號的包月停車費，後來又添置新車，為了節省停車費，他在網上以牌照遺失為由定製一幅仿製車牌，企圖蒙混過關，未料剛一換上就發生前述事故。由於怕被警方發現，又認為物損較小，車主不一定及時發現，遂選擇逃逸。

目前，侯某因使用偽造的機動車號牌和造成輕微財產損失的交通事故後逃逸，被寶山警方依法行政拘留並罰款。對於網上定製偽造車牌的情況，警方將開展進一步調查。