大媽向兵馬俑坑內吐痰扔煙頭　景區：已掌握涉事者相關信息

網傳一名中年婦女在陜西西安兵馬俑博物館內遊玩時，向兵馬俑坑中吐痰，吸煙後將煙頭直接扔進坑中。

11月27日，秦始皇帝陵博物院發文回應稱，經相關部門調查核實，已掌握涉事人員的相關信息，重申參觀區域內明確規定禁止吸煙，呼籲觀眾在參觀時遵守規則，若因不文明行為造成文物或遺址損壞，當事人將承擔相應的法律責任。



秦始皇帝陵博物院發文稱，經調查，2023年10月15日上午10時31分左右，一名觀眾在一號坑遺址大廳內西北側應急門附近抽煙，向一號坑遺址內吐痰並將煙頭扔進遺址，博物院工作人員已將污染物清理。經與臨潼區旅遊管理部門和公安機關調查核實，已掌握涉事人員的相關信息。

秦始皇帝陵博物院是國家重點文物保護單位、國家一級博物館、5A級景區，同時也是中國首批列入《世界遺產名錄》的六處遺產之一，參觀區域內明確規定禁止吸煙。

推薦閱讀：缺德大媽參觀兵馬俑 竟向坑內吐痰彈煙頭 惡行被拍下遭館方調查

博物院表示，該觀眾的行為違反院方規定及《西安市控制吸煙管理辦法》，也對文物遺址安全造成威脅。下一步，該院將加強參觀秩序管理，加大安保巡查力度，及時制止不文明行為，確保安全參觀秩序及文物遺址安全。

秦始皇帝陵博物院呼籲觀眾在參觀時，遵守《中國公民國內旅遊文明行為公約》，遵守《西安市控制吸煙管理辦法》，遵守博物院的參觀要求，遵守社會公序良俗，如因吸煙等不文明行為造成文物或遺址損壞等嚴重後果的還將承擔相應的法律責任。若觀眾在參觀時發現身邊有不文明行為，請立即向工作人員報告，制止不文明行為的發生。