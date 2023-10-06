甘肅張掖七彩丹霞景區遊客挖土　網民痛心：屬珍貴地質遺跡難修復

中秋國慶長假間，內地許多人外遊，惟有的景區也出現了不文明的現象。周四（5日），有網友爆料稱有遊客在甘肅張掖七彩丹霞旅遊景區挖土裝袋，引發關注。據指丹霞地貌是珍貴地質遺跡，一旦被破壞很難恢復。周五（6日），景區工作人員回應指，兩名小遊客周四在景區的非核心區域取土，工作人員及時發現並制止，強調在景區丹霞地貌取土是被禁止的。



網傳影片顯示，一名遊客手持白色膠袋蹲在棧道上，隨後伸出護欄挖走棧道旁的丹霞地貌的土，一旁還有一名遊客在觀看。

遊客伸出護欄挖走棧道旁的丹霞地貌的土。（影片截圖）

公開資料顯示，張掖七彩丹霞旅遊景區位於祁連山北麓臨澤、肅南縣境內，總面積50平方公里，以地貌色彩艷麗、層理交錯、氣勢磅礴、場面壯觀而稱奇，其色彩之繽紛、觀賞性之強冠絕全國。

據了解，景區內的丹霞地貌形成於侏羅紀白堊紀時期，表面由細砂巖和泥質巖構成，極易被風化侵蝕。經專家研究考證，彩色丘陵地層的形成和誕生是以百萬年為地貌單元，是不可再生、不可複製的地質遺跡。彩色丘陵區域地質是結構砂巖和粉砂巖，在遭受人為破壞後會加速風化和流水侵蝕，且自然恢復周期長、修復難度大。

因此，影片曝光後，有網民表示痛心，指丹霞地貌是不可複製的珍貴地質遺跡，一旦被破壞很難恢復，狠批遊客的不文明行為。

周五，景區工作人員表示，兩名小遊客周四在景區的非核心區域取土，工作人員及時發現並進行了制止。景區內有警示牌，若遊客增多會加派巡邏人員，提醒遊客「保護丹霞人人有責，請勿攀爬」。據《張掖市七彩丹霞保護條例》第十二條的規定，在七彩丹霞保護範圍內，禁止採石、取土、探礦、開礦、放牧、砍伐等；禁止修建與七彩丹霞保護無關的建築物或者構築物；禁止踩踏、攀爬、塗污、刻劃、種植等對七彩丹霞有損害的活動；禁止擅自采集標本和化石。