浙江女大生宿舍發現23年前勵志紙條　主人公如今已成科企創始人

入住宿舍是不少大學生的共同回憶，近日，浙江大學玉泉校區一位博士生便在自己宿舍的上鋪床板底面，發現了一發黃的舊紙條。該紙條署名為「方琴」，時間距今有23年多，上面寫着「好好學習天天向上」。事後，他把事件分享到校園論壇上，結果神通廣大的同學們查出方琴本人的現狀，原來，其已是一家科技公司的創始人、董事長兼CEO，實現了當初在紙條上寫下目標。



發現的紙條的是浙江大學能源工程學院2024級一名薛姓博士生，4月初，她住進宿舍的第一晚就看見了這張紙條。一開始，她未有在意，直到兩日後仔細察看時，發現紙條右下角還有署名和日期，「紙條年齡就比我小2歲」。對於紙條，她坦言有種穿越時空的奇妙感，「這麽多年過去了，紙條居然沒被撕掉，23年足以完成很多事，我相信這位方學姐已經實現她的目標，得償所願了吧！」

紙條署名為「方琴」，時間距今有23年多，上面寫着「好好學習天天向上」。（微博）

事後，薛同學拍下照片發到浙大校園論壇上，一方面想分享這段神奇的經歷，另一方面也是為了激勵自己和同學。而同學們也順利地在社交平台上找到了紙條的主人。經核實，方琴是浙江大學計算機科學與技術專業1999級本科生，浙江大學管理科學與工程專業2003級碩士研究生，現為杭州貝嘟科技有限公司（衣邦人）創始人、董事長兼CEO。同時，她還是杭州第19屆亞運會火炬手、杭州浙江大學校友會副會長。

周二（9日），方琴本人就事件回應，直呼感到很神奇，對寫紙條那年的美好回憶還歷歷在目，並驚嘆23年前的紙條居然保存完好。她介紹，2001年自己正就讀大二，剛從之江校區搬到玉泉校區，「對我們來說就是進城了」，在各種大商場、豐富多彩的文體活動前，她有感學期末的自己不夠專注，於是就寫下了這張紙條，她至今還能清晰地記得寫紙條時的心情和感受。

她又表示，自己在大二那年就萌生做企業家的想法，大四暑假就創立運營了清朗網絡工作室，並在2005年、其就讀碩士期間註冊成立「清朗翻譯公司」。正式踏出社會後，她曾參與創辦卡當網，2014年底創立了高端服裝定制平台衣邦人。2021年10月，她創辦的品牌還捐資助建了浙江大學「學生職業形象體驗中心」，為學生提供量體裁衣、西服免費租借等服務。

更有緣的是，與方琴取得聯繫後，薛同學得知，方琴是睡她目前這個床鋪的第一位浙大校友，而自己則是最後一位，因現時宿舍樓將在9月裝修，舊的書桌床椅都會捐贈予偏遠地區，因此，她是最後一名睡該床鋪和發現紙條的校友。