虐貓網紅道歉後報復　眾明星遭｢起底｣　鹿晗、王一博身份信息曝光

近期，內地眾多藝人因聲援反對虐待動物，遭到虐貓網紅「傑克辣條」的粉絲群「起底」洩露隱私，所涉藝人包括鹿晗、張馨予、王一博、肖戰、章若楠、金星等，以及B站部分「Up主」及普通人，被洩露的信息包括電話號碼、身份證、社保信息等。



擁有40萬粉絲的內地美食網紅「傑克辣條」，在今年4月被爆出有虐貓行為，甚至還在私密群組中上傳分享影片。惡劣行徑被曝光後，引發網民討伐，其中不乏「反虐」藝人發微博怒斥其行徑。「傑克辣條」雖因此被捕，但其所建私密群組並未解散，甚至揚言要威脅反虐藝人，將藝人證件等信息外流。

網民「鴨聖婆」在微博揭露虐貓群體在社交軟件Telegram的聊天信息。「鴨聖婆」發文稱，「他們的行徑已經不僅僅是虐貓，傳播血腥視頻......迄今為止已有不少人被他們『開盒（即洩露個人信息）』」。該網民稱，被「開盒」的不僅有明星、KOL，甚至有未滿14歲的未成年人，「他們正在把魔掌從小動物伸向人類」。

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網傳聊天截圖中許多群組的名稱為「傑克辣條」粉絲群，他們在群組內發布虐貓影片，發送明星信息。截圖亦顯示，不斷有人通過鏈接加入群組。

實際上，虐貓團體「起底」網民，並非首次。5月17日，有B站「Up主」表示，自己反對虐貓，為相關事件發聲，卻遭到虐貓團伙「起底」。

據此前報道，「傑克辣條」本名徐志輝，曾在2022年7月獲得「阜南好人」特別獎，但被曝出虐貓後，今年4月被阜南縣警方處以治安拘留；阜南文明辦亦取消其榮譽稱號；其在B站運營的賬號也被封禁，他本人也在微博公開道歉。

然而，「傑克辣條」徐志輝仍於近期在YouTube上，繼續更新美食、生活影片，最新一條發布時間為5月17日。

律師表示，根據中國《民法典》及《網絡安全法》等規定，自然人的個人信息受法律保護，通過網絡發布他人手機號碼在內的個人信息將承擔民事責任，構成犯罪的還可能受到刑事處罰。