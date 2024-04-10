參加桂林免費旅行團　遊客因不購物被關商場吃饅頭　當局核實調查

桂林山水甲天下，不過有團友爆料，在當地旅遊因不購物被關在商場內，且一人只發兩個饅頭作為餐食，引發廣泛關注。桂林文旅局回應，正調查核實事件中。



據《瀟湘晨報》報道，有網民發布影片指，周二（9日）在桂林旅遊期間，因不購物被關在商場內，且一人只發兩個饅頭作為餐食，「把這麼多老人和小孩都關在一個地方，讓買他的東西，不買他們的東西不讓走。」

該網民透露，影片中是自己家人的親身遭遇，「每天拉到一個景區，不買東西不讓走，還罵人。」他並指，家人參加的是廠家組織的經銷商免費旅行團，費用由廠家負責，從河南坐巴士去桂林。

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對此，桂林市文旅局工作人員回應，目前已了解到此事，正在調查核實中。

網民點睇：

「這種問題是屢次多地發生呢，是整治力度不夠嘛？」

「桂林坐擁世界級的山水，民風卻停留在石器時代。」

「為什麽要參加免費旅遊？這不是一個願打一個願挨麽？」

「如果屬實，這可是妥妥的非法監禁，就不是吊銷導遊資質這麽簡單了。」

「免費旅遊團，肯定要走這種流程的。一般都是，前期組織老人上課買保健品。後期，再帶出去旅遊消費。這麽多年的老套路還上當，只能說人占便宜無下限。」

