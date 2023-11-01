從對標蘋果到跨越蘋果　中國手機企業如何實現高端反超

蘋果在中國市場10餘年的輝煌，似乎正在走下坡路。根據調查研究機構最新資料，今年二季，iPhone在中國出貨量同比增長5%，而在iPhone15系列推出的第三季，蘋果出貨量反而下滑6%。見此情景，就連外媒也直言不諱地表示：蘋果已正式失去在中國手機市場的領導地位。



蘋果在華「失勢」與其創新乏力不無關係。與之形成鮮明對比的是，以小米、華為為代表的中國手機企業，正不斷透過硬科技的創新突破和極致的體驗升級，實現對蘋果的高端反超。

以最新推出的小米14系列為例，行業首創的全等深微曲屏、最強移動影像鏡頭、行業頂級螢幕發光材質、自研龍晶玻璃、自研環形冷泵散熱系統......小米在影像、性能、材料等方面的井噴式創新，讓小米14直接越級對標iPhone15 Pro，小米14 Pro越級對標iPhone15 Pro Max。

iPhone15系列推出的第三季，蘋果在華出貨量下滑6%，不如預期。（資料照片）

自研作業系統小米澎湃OS的同台亮相，則宣告小米全球首個完成「人車家全生態」的閉環。跨端智聯、融合AI大模型帶來主動智能、內核級安全防護......小米澎湃OS透過底層重構，展現出比iOS更強大的創新能力，也體現出中國科技企業在基礎軟體領域的深厚積澱。

10餘年間的攻守之勢轉換充分證明，中國手機企業完全有能力在高端領域跨越蘋果。儘管現在蘋果仍擁有可觀的影響力，但隨著創新能力的此消彼長，中國科技企業必將拿下更多的國際市場份額，攻佔高端價值鏈的巔峰。而堅定踐行新十年戰略的小米，在完成「人車家」的全生態佈局後，也必將作為中國民族品牌的代表，領跑全球科技行業的百舸爭流。

小米澎湃OS的亮相，宣告小米全球首個完成「人車家全生態」的閉環。（觀察者網）

13年探索 鑄就領跑能力

作業系統是軟硬體溝通的橋樑，在產業界一直是「靈魂級」的存在。PC互聯網時代，微軟憑藉Windows構建了自己的商業帝國；移動互聯網時代，谷歌的Android系統稱霸江湖。中國企業由於沒有先發優勢，在作業系統領域一直苦於追趕。

如今萬物互聯時代加速到來，中國企業迎來關鍵超車機遇。一方面，國產家電、手機和汽車領域的創新已走在世界前列，技術儲備雄厚；另一方面這些設備之間涉及的作業系統紛繁複雜，使用者體驗亟待改善。新時期加新痛點，如果中國企業能率先統一作業系統的「度量衡」，勢必將重塑作業系統格局。

在中國科技企業中，最有能力和動力做這件事的無疑是小米。首先，小米手機常年穩居全球前三，擁有全球最大的消費級AIoT平台，還正在大力投入汽車，完成生態閉環至關重要。

在這個背景下，小米自研作業系統小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）應運而生。與蘋果手機用iOS、平板用iPad OS不同，小米澎湃OS可以在手機、AIoT設備和汽車之上實現跨端運行，是一個「萬物互聯時代的公有底座」。

隨着汽車產業往電動化和自動駕駛方向發展，汽車功能更趨向由軟件主導，吸引愈來愈多科技公司跨足汽車研發領域，或會重塑未來出行模式。（雷軍微博圖片）

為了實現這一目標，小米進行了長達13年的「技術長征」。這期間，小米投入超過5000人的研發團隊，融合了多個自研系統架構，並進行了史無前例的系統重構。

在小米澎湃OS最底層的內核層中，小米將自研Vela系統內核與深度修改的Linux系統內核融合，徹底重寫底層架構；服務與框架層中，小米將安卓服務框架和自研Vela系統服務框架作為「中介軟體」納入；最上層的跨端層，HyperConnect徹底打破設備之間的互聯壁壘。

用戶體驗也因此被徹底重塑。比如，以往碎片化的設備生態實現跨端智聯；另外，隨著底層模組重構，小米澎湃OS性能和效率也大幅提升，這讓其直接對標iOS，系統流暢度、系統固件大小、信號、充電等均為行業第一；小米還啟用「自研微內核安全系統」，從最底層保障安全。

隨著AI時代到來，作業系統智能化也成為大勢所趨，而這也是小米澎湃OS的優勢所在。在底層能力上，小米澎湃OS全面引入小米自研大模型，率先完成手機端側AI大模型部署，重塑系統應用。具體場景中，用戶一句話就能輕鬆實現米家自動化場景的編排，一句話就能生成想要的圖片，同時系統還能説明使用者把簡筆劃、素描畫通過AI生成精美渲染圖等。

2021年7月9日，上海，2021世界人工智能大會，AI標誌，人工智能標誌。（視覺中國）

不僅如此，作為小米澎湃OS系統的思考中樞，HyperMind還在行業中首次實現自感知、自決策的互聯互通體驗。比如，如果用戶固定每天早上八點出發上班，小米澎湃OS會自動生成相應的通勤建議；如果使用者白天都在外面，系統會自動開啟離家模式，即所謂「主動智能」。

從這些體驗來看，小米澎湃OS要遠比如今的iOS更具創新力。更關鍵的是，小米澎湃OS，將幫助小米成為全球首個完成「人車家全生態」軟硬體閉環的科技品牌。如果把視野再放寬一些，小米澎湃OS未來也必將代表中國科技行業，在AI萬物互聯時代實現跨越式引領。

硬核創新井噴 越級對標蘋果

與小米自研澎湃OS同時亮相的，還有小米最新旗艦手機小米14系列。

去年推出的小米13，是小米站穩高端的代表性成果，也是過去一年最受歡迎的高端機之一。此次發佈會前，一些觀點認為小米14只要稍稍進步，就能再次取得亮眼成績。

但小米認為，高端突破的路上並不適合小步慢跑，而更適合大步跨越。在發佈會上，雷軍重磅宣佈，小米13對標iPhone標準版，小米14將越級對標iPhone15 Pro。

如果要問雷軍的底氣在哪？答案還是產品力。去年，小米13實現對iPhone的局部超越，小米14此次則以標準版為名呈現出Pro級的能力，全面跨越iPhone標準版。

首先是Pro級的影像。小米14首次應用與徠卡聯合研發的、移動影像迄今最完美的Summilux鏡頭，搭配小米首顆影像感測器「光影獵人」900，讓小米14進光量相較小米13提升180%，高達iPhone 15 Pro的1.2倍，實現影像能力跨越式升級。

圖為2022年5月11日，一名男子走過印度孟買的一家小米商店外。（Reuters）

其次是Pro級的日常體驗。小米14搭載與華星光電聯合研發的C8低功耗螢幕材質，帶來高達3000nit的行業最高峰值亮度；小米自研澎湃G1電池管理晶片與小米澎湃P2智能快充晶片組成澎湃雙芯電力系統，搭配高能量密度電池，帶來小米旗艦史上最長續航。

在軟硬體協同上，自研環形冷泵散熱系統首次下放小米14標準版，散熱能力提升三倍；小米自研澎湃OS和性能強悍的第三代驍龍8移動平台無縫銜接，讓小米14在應用安裝速度、連續啟動應用速度、資訊流刷新流暢度、符合複雜場景發熱等多個指標上全面領先。

坦白來講，小米14的井噴式創新已足夠驚豔，但未曾想更驚豔的還在後面。小米14 Pro甚至拿出了比iPhone 15 Pro Max更強的創新活力，持續瞄準用戶痛點向上突破。

在螢幕形態上，小米14 Pro採用自主設計的全等深微曲屏，螢幕四邊和四角以相同曲率微小下彎，讓使用者既有直屏的視覺享受，又兼具曲面屏的順滑手感。

要知道，四角等深彎曲是行業從未解決的技術難題，最大難點在於讓脆性材料擁有彈性，否則螢幕彎折後容易破裂。為攻克這一難題，小米提前兩年預研，相比傳統螢幕投入18倍研發費用，共申請專利超過130項，8年探索迎來螢幕終極方案。

但隨著高昂螢幕成本而來的，是不可忽略的可靠性難題，用戶最怕的就是「屏碎即心碎」。

為解決這一痛點，小米選擇從基礎材料領域突破，自研了龍晶玻璃，使國產蓋板玻璃抗跌落性能，相比進口配件獲得10倍提升。目前，小米龍晶玻璃的維氏硬度是所有微晶玻璃裡最高的，比超瓷晶要高5%，抗跌落性能也比超瓷晶要高出20%。

同時，小米還推出小米14 Pro鈦金屬特別版，邊框採用99%純鈦材料打造，強度和硬度遠超鋁合金邊框。

影像能力上，小米14 Pro也拿出了行業領先的技術創新，首次引入無級可變光圈，可在F/1.42 ~ F/4.0的範圍內自由調節光圈值，這意味著相機可以像瞳孔一樣自動適應光線，帶來更穩定的畫面表現。

從學習、對標到跨越，小米14系列用井噴式的技術創新和極致的綜合體驗充分證明，中國科技企業完全有能力做出最優秀的手機產品。未來的高端手機市場，蘋果一家獨大的格局，必將被中國手機企業更強的創新能力打破，優秀手機還得看國產。

中國的人工智能技術近年來實現飛速發展（VCG）

新十年，小米邁入跨越時刻

如果說2020年之前的10年，小米的主要任務是快速驗證自身商業模式，做大規模。那正式開啟高端戰略三年裡，小米連續用小米13系列、小米MIX Fold3折疊屏、小米14系列、小米澎湃OS等多個現象級創新，讓外界感受它的蛻變。

雷軍在這次發佈會上重申，小米新十年（2020-2030）的戰略目標是，持續投入底層核心技術，致力成為新一代全球硬核科技引領者。不難想像，迎來關鍵「跨越時刻」的小米，未來勢必會有更多領先技術會集中湧現。而硬核技術創新井噴的背後，離不開小米對研發投入的死磕。2022年，小米研發投入162億元，相當於全國研發經費總投入的0.53%，小米2023年總研發投入將超過人民幣200億元。

截至目前，小米技術研發已進入12個技術領域，包括5G、大資料、雲計算及人工智能，同時基於智能製造，進入機器人、無人工廠、智能電動汽車等多達99項細分領域。

「一家興，百家強。」小米在自研技術不斷突破的同時，還在龐大的生態鏈中承擔起了「鏈主」責任，不斷帶動國產供應鏈企業走向全球。

以高端國產屏為例，早在2021年小米就與華星光電組建聯合實驗室，並肩攻關核心技術難題。2023年，在雙方的深度合作之下，C7、C8連續兩代發光材料擁有行業頂尖的產品表現，分別搭載在小米13 Ultra、小米14系列等高端旗艦上。

不只一眾科技控人士，就連畢業生中亦有不少「米粉（小米的粉絲）」。（羅君豪攝）

一系列自研和聯合創新，讓小米展現出強大的產品力，並在全球市場保持穩定的表現。調研機構最新資料顯示，今年三季度，小米手機出貨量逆勢增長，率先重回增長，且連續十三個季度穩居全球前三，而前兩名的蘋果和三星分別下滑10%和6%。

智能手機與AI技術的結合，加速萬物互聯時代的到來，再加上汽車智能化的大勢所趨，小米正在佈局的所有賽道都呈現出超強的潛力。雷軍透露，小米汽車進展非常順利，2024年上半年正式上市。在自研澎湃OS的加持下，小米「人車全生態」戰略很快將完成全面落地的最後拼圖。展望新的十年，核心技術持續突破的小米，必將實現一個又一個驚豔跨越。