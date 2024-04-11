身價10億！86歲書畫大師范曾再婚年輕妻 　讚「她使我身心康復」

86歲中國知名書畫家范曾4月10深夜宣布再婚，新婚妻子名叫徐萌。據了解，范曾的第三任妻子張桂雲在2年多前離世，他又患有輕微腦梗塞，他感性公開書法親筆信稱「徐萌女士無微不至的關愛，使我身心全面康復」，並稱這是「藝林佳話，此足徵矣。」



據了解，范曾被稱為中國書畫巨匠，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。畫作拍賣市場最高天價破億，外傳身價高達10億元人民幣。畫面中可以看出他的新婚妻子有一頭烏黑長髮，看起來十分年輕，兩人的戀情得到許多網民的祝福。



網絡誤傳范曾新婚妻是名模「艾尚真」

范曾發文宣布結婚喜訊的同時，公開書法親筆信。信中稱，愛妻楠莉去世後悲痛孤寂，又因為罹患輕微腦梗塞，藝術生涯舉步維艱，因徐萌無微不至的關愛，令他身心全面康復，兩人願勇結連理，並且正式結婚登記。

信中稱，「徐萌不唯關懷且鼓勵我藝事長青，對中國優秀文化傳統更作貢獻，情深誼篤，經我倆雙方同研詳究，願永結連理，正式結婚登記，藝林佳話，此足徵矣。」

1938年出生的范曾，此前有過3段婚姻，第一任妻子林岫是著名詩人，同樣精通書法，文革期間離婚；第二任妻子邊寶華，是書畫家，兩人是同學。范曾在落魄時接受演員好友須遵德的幫助，卻愛上須遵德妻子張桂雲。張桂雲離婚後，范曾也與第二任妻子邊寶華離婚，並與張桂雲（後改名楠莉）結婚，第三任妻子於2021年11月9日離世。

范曾宣布再婚同時曬出作畫照，照片中新婚妻子徐萌站在身邊陪伴，內地網民一度推測徐萌疑似是模特兒尚艾真，因為徐萌是艾尚真本名。據了解，艾尚真是1988年9月9日出生，在2008年參加國際中華小姐選美獲得競季軍，擁有「中國第一黃金比例」的封號，不過艾尚真隨後闢謠，強調她照片中的女子不是本人，自己更與此事「沒有一點關係」。

網民一度誤指范曾新婚妻子為「中國第一黃金比例」艾尚真：

畫作曾在香港賣出4055萬元港幣

范曾，字十翼，江蘇南通人，與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。在他繪畫上成就斐然，獲得過無數的榮譽。范曾還曾擔任過多個社會職務，包括中國美術家協會副主席、中國書法家協會副主席等職務。

綜合媒體報道，范曾作畫擅長人物畫，作品被國際許多美術館、博物館收藏，例如《靈道歌嘯圖》等由日本岡山范曾美術館收藏、《八仙圖》等由中國美術館收藏、《秋聲賦》等由英國伯明罕博物館收藏。

范曾的畫作也頻頻出現在藝術品拍賣會上。他的畫作在拍賣市場多次創下天價，其中《竹雀圖》在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交，畫作的市場價值驚人。2011年列名世界拍賣收入記錄前30名的中國畫家名單中，范曾排第25名。