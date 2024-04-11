東深供水工程60年：規模逐年增長，對港供水總量達到291億立方米

2024年是東深供水工程開工60年。歷史上，香港淡水來源主要靠本地雨水，基本無法滿足用水需求。1963年，香港遭遇了百年不遇的大乾旱，連續9個月滴雨未降。



粵海水務生產技術部總經理李迎春回憶說，為解決香港的「水荒」，1964年2月始，數萬名建設者在物資和技術都比較匱乏的條件下，「令高山低頭，讓河水倒流」，完成了難以想像的艱巨任務。



東深供水工程建設畫面。（網上圖片）

粵海水務生產技術部總經理李迎春介紹，1963年的時候，香港遭遇了百年一遇的乾旱，「周恩來總理得知這個情況之後，親自作出指示，要興建東深供水工程，幫助香港同胞解決這個難關。」

1964年2月，這個工程正式動工。僅僅用了大概11個月的時間，就把6座攔河壩、8座泵站全部建成，實現了讓河水倒流。1965年3月1號，就正式對香港實現了供水。目前這個工程累積到去年年底，整個工程供水達到了641億立方米水量。供水量佔到香港供水的70%到80%。

（翻攝中新網）

隨著香港經濟社會的快速發展，對淡水的需求量越來越大。東深供水工程在1974年至2003年期間，先後經過三次擴建和一次改造。使對港供水從「量」的保障走向「量」和「質」的雙重保障。

李迎春接著說道，作為(從)我們工程內部管理來講，我們也建立了一個全方位的、立體的、多層次的水質巡查和保護機制。比如說我們有專職的水質保護人員，可以實現全天候的水質的巡視巡查。那麼深圳水庫這一塊，我們也建立了一個人工檢測加自動監測的雙層保護機制，對深圳水庫水質實行24小時監測。

李迎春稱，目前東深供水工程由粵海水務負責營運管理，承擔著香港、深圳以及工程沿線東莞8鎮約2400多萬居民生活、生產供水重任。截至2023年底，工程累計供水量647億立方米，為香港的繁榮穩定、深莞地區的快速發展作出了重要貢獻。

李迎春介紹，近60年來，廣東省通過東深供水工程，對香港供水應該是在逐年增長。從最初的1965年大概是4105萬立方米，目前我們去年統計資料是8.2億立方米。截止到2023年底，我們對香港供水的總量已經達到了291億立方米。

中宣部授予東深供水工程建設者群體「時代楷模」稱號。（網上圖片）

年，考慮到東江水資源開發利用率已高，國家開始動工興建珠江三角洲水資源組態工程，這個工程可以看作是東深供水工程的「發展」和「延續」。工程建成後實現從西江水系向珠三角東部地區引水，解決廣州、深圳、東莞等地生產缺水問題，並為香港等地提供應急備用水源。