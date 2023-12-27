東江水｜港粵簽3年新協議加水價2.39%　沿用「統包扣減」按量繳付

發展局與廣東省水利廳今日（27日）簽署2024至26年東江水供水的新協議，基本水價調整增幅為每年2.39%，沿用現協議的供水量指標，也會沿用「統包扣減」機制，香港可按需要輸入東江水，如本地雨水集水量較高，所需的東江水水量低於每年供水量預設上限時，水價會按實際供水量從基本水價扣減。



東江水佔香港淡水總用量七至八成

簽署由發展局局長甯漢豪與廣東省水利廳廳長王立新進行，水務署署長邱國鼎亦有出席簽署儀式。雙方就東江水供水及水質監測的工作交換意見，甯漢豪感謝廣東省政府多年來為保障香港供水及水質所進行基建投資，以及在有關政策和實施工作上給予支持，「我們非常感謝國家對香港的支持，自上世紀六十年代開始從未間斷為香港供應東江水，解決了香港長期缺水的問題。」她指東江水現時佔香港淡水總用量七至八成，照顧了民生和社會發展所需。

現有協議將於本月31日屆滿。新協議沿用「統包扣減」機制，香港可按需要輸入東江水，如本地雨水集水量較高，所需的東江水水量低於每年供水量預設上限時，水價會按實際供水量從基本水價扣減。局方表示，這安排令控制存水量更具彈性，避免浪費東江水資源，亦節省運送東江水的能源成本，新協議沿用現協議的供水量指標。

調整水價：考慮粵港兩地物價指數及人民幣匯率變動

新協議的基本水價調整增幅為每年2.39%，局方表示，是按機制考慮了粵港兩地物價指數及人民幣兌港元匯率的變動的因素。他指新協議下，粵方會維持輸港東江水的水質，以符合《地表水環境質量標準》所訂的第II類標準，即用作平常飲用的地表水的最高國家標準。

甯漢豪與廣東省水利廳官員到廣州南沙高新沙泵站參觀珠三角水資源配置工程。該工程將實現從西江引水至珠三角東部地區，為廣州南沙、深圳及東莞等地區提供新水源，同時為香港提供應急備用水源，進一步保障香港的供水安全。

2025年將迎來東江水供水60周年，發展局計劃推展一系列活動，讓市民瞭解東江水供港的歷史和現況，以及國家透過這龐大供水工程，一直以來對香港所給予的巨大支持和關愛。