買來的寵物活不過一周？黑心商家販賣「星期寵」　飼主聲討無門

近日，有多名內地網民在網上反映，他們在寵物店購買的寵物在一周內就出現咳嗽、嘔吐、便血，甚至死亡等問題。據悉，購買到家迅速就生病、死亡的寵物被網民稱為「星期寵」，圍繞「星期寵」產生的消費問題已在內地各地多發。這些寵物在購買時看起來都狀態良好，但實際上大多暗藏疾病和健康隱患。



內媒《法治日報》11日報道，來自雲南的沙女士在一家寵物店購買了一隻吉娃娃犬，在購買時被商家捆綁消費了高價狗糧，沒想到買到的還是帶病寵物。

報道調查發現，不少網民都有與沙女士的類似經歷，寵物在購買時狀態良好，但在購買後一周內就會出現咳嗽、嘔吐、便血甚至死亡等多種問題，網民稱之為「星期寵」。據了解，在協力廠商投訴平台上，相關吐槽和投訴不在少數。南京最大的寵物交易市場，早在20多年前便就出現過「星期狗」的說法。

內地多發「星期寵」買賣糾紛，有賴跨部門協力監管寵物活體銷售市場。圖為示意圖，無涉當事事件。（非牟利獸醫診所）

報道援引專家說法，指寵物短期內生病甚至死亡很可能是因為身上攜帶傳染性病毒，商家在售賣寵物時，有義務將寵物真實的健康狀況告知顧客，如果故意售賣存在傳染疾病風險的活體動物，涉嫌違法，應當進行賠償。

此外，《廣州日報》也發出報道，稱「星期寵」並非新鮮事，早在十年前，一些花鳥市場、狗市內，由於衛生環境差，販賣的寵物狗極易感染如細小、犬瘟熱等強烈病毒，且這類病毒都有潛伏期，染病時間難以確定，這也常成為商家推卸責任的理由。

此外，《法治日報》延伸報道也提及，現在內地寵物市場還出現了用所謂以「免費領養」為誘餌，利用分期支付寵物日常開銷的方式綁定消費者，推銷高利率金融產品的問題。消費者期望從寵物身上獲得情感羈絆，可他們實際獲得的，卻可能是套路和陷阱。呼籲有關部門加大執法力度，依法聯動嚴懲違法違規商家，積極介入寵物活體銷售市場，全面落實《動物防疫法》等法律法規，透過免疫、檢疫、流通監管等手段，以遏制「星期寵」問題的發生。