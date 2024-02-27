房東開門驚見滿屋數十具貓狗乾屍　台灣恐怖女租客辯稱：全部餓死

台灣桃園市一名在龍潭區租屋飼養流浪貓、狗的李姓女子，自稱去年生病返回中南部家鄉休養，竟棄置她所飼養的大批貓狗自生自滅。



本月24日鍾姓屋主約李女洽談租約見面，發現滿屋貓犬屍海及垃圾驚嚇報案，警方會同桃園市政府動物保護處人員到場看到「太震驚嚇人了」。

動物保護處長王得吉26日下午表示，動保人員帶回16具貓狗乾屍調查，李女違反動物保護法情節重大，將盡快調查依違反動物保育法函送桃園地檢署偵辦，最重可處5年以下徒刑。

狂養數十隻貓狗 恐怖屍海讓動保人員也驚呆（點圖了解更多，有圖慎入）：

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市府動物保護處、警方調查，鍾女祖父5年前將龍潭一棟房子，出租給45歲的李姓女子用來飼養數十隻貓狗，之前因環境髒亂和貓狗亂叫，遭鄰居投訴。

鍾女祖父過世後，鍾女因李女拖欠租費，鍾女因租約到期，24日約李女談租約後續，開門看見滿屋到處貓狗屍體，甚至腐壞，十分駭人。

警方、動物保護人員據報趕到，發現大多數貓狗屍體已經風乾的乾屍，至少20多具貓狗屍體，動物保護人員勉強找至16具較完整貓狗乾屍帶回調查。

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王得吉表示，現場的貓狗都已死亡風乾，死亡多時，現場貓狗屍海令人震驚，「看到令人難過」，李女違反動物保護法的行為已經非常明確。

李女辯稱，她因為生病返回中南部家裡休養，無法餵食造成貓狗餓死。但是為何不找其他「愛媽」（愛護動物人士）照顧，李女說詞不一，動物保護人員認為李女情節重大。

龍潭許多「愛媽」聽到李女飼養的貓狗被虐死亡，十分難過和氣憤，有的「愛媽」說「氣死人了」、有的「愛媽」難過表示，既然無法照顧這些「浪浪」貓狗，可以找她們來照顧，竟讓這些貓狗自生自滅餓死，實在太可惡了。

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王得吉表示，李女造成貓狗大量死亡情節重大，結果十分明顯，涉及刑事部分，若故意虐殺造成動物死亡，可處5年以下有期徒刑，併科50萬至500萬新台幣罰金。

當局將進一步約談李女及關係人釐清全案，盡快將她依違反動物保育法罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

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