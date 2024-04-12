動物醫院男實習生角落｢籠子砸貓｣致口鼻出血　醫檢：貓有壓力症狀

成都一網民4月10日在網絡上發文投訴，自稱帶寵物貓去聯萌動物醫院（高新醫院）治療，在換藥時被該醫院男護士將貓帶至攝影機死角用籠子猛砸，主人到場後該護士謊稱貓是自己撞的。動物醫院次日回應，指虐貓者為實習生，現已和其解決實習合約。同時醫院將承擔所有治療費用，並保存證據，配合貓主人一切法律訴求。



內媒《極目新聞》報道，據影片顯示，該名男護士在帶貓換藥時，於攝影機死角處用箱子用力毆打貓，導致小貓口鼻出血、尿閉並產生壓力症狀。事後，貓主人在網絡上將此事曝光。

涉事聯萌動物醫院4月11日在網絡上發布聲明，稱虐貓者為到該醫院實習的「大三實習生」，現醫院已和其解除實習合約。

據了解，目前醫院已和貓咪主人意願達成一致，將承擔貓咪所有治療費用，同時將留存錄影證據，配合貓咪主人一切法律訴求。

該院院長也在社群平台上發布致歉聲明，稱其在管理上存在嚴重失職，鄭重向貓主人和養寵人士致歉，「我們不會逃避任何責任，一定會積極妥善地處理，之後會嚴格整改醫院在職員工的管理問題。」

聯萌動物醫院工作人員回應道，事發後醫院對此事感到憤怒，將積極承擔相應的責任，「識人不清確實是醫院的責任，（我們）不會逃避，我們也會和主人一起維護權益。」