內地美女網紅直播倒立感謝粉絲課金　「T恤滑下來」走光全遭錄下

內地網紅美女倪聞悅，日前在直播時遇到粉絲課金支持，她決定表演倒立致謝，未料在表演的過程中，衣服不敵地心引力滑落，加上她沒有穿胸罩，胸部就這樣公然示眾，雖然她緊急關閉直播，但畫面已經被網民錄影流出。



倪聞悅擁有超過4萬名粉絲，先前她在直播間直播時，決定給課金支持的粉絲表演倒立，從外流的影片可見，她一開始先將自己的衣服紮好，深怕會因此走光，接着便開始準備倒立，正當她以為萬事俱備之際，她的衣服卻不敵地心引力，沿着腰間滑落了，胸部就這樣公然示眾。

內地網紅倪聞悅不慎走光過程：（按圖了解）

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倪聞悅發現自己走光後，整個人跌了下來，趕緊將直播關閉，不過相關畫面已經被粉絲錄影轉發，有些人看完影片後認為，這有可能是她本人故意安排的橋段，為的就是炒起知名度，但也有人相挺，覺得她不是故意的，這件事純屬意外。

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