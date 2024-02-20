尋「一年八班秦朗」！中文作業遺法國廁所　美女網紅尋物主片瘋傳

這是學生不想做功課方的絕橋嗎？內地旅法美女網紅「貓一杯」早前走在法國街頭，突然有當地人向她遞上2本中文寒假作業。網紅覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將它交給網紅代為尋找物主。

「貓一杯」好奇翻看一下作業，發現竟是「一筆未寫」新簇簇，她於是興起試做，可是發現許多部份都艱澀困難，最後在網上發布影片尋找物主「一年八班秦朗」，令秦同學因此成為熱搜。影片隨即被瘋傳，不少網民覺得事件好搞笑，有人笑言「現在小孩心機太深..特別把作業帶到國外丟不見」。



內地旅法美女網紅「貓一杯」早前在微博發布影片，指在巴黎街頭遇到當地人向她遞來1份中文寒假作業，希望她代尋失主。（影片截圖）

內地旅法美女網紅「貓一杯」早前在微博發布影片，指自己在巴黎街頭遇到奇事，有當地人向她遞來1份中文寒假作業。她覺得莫名其妙，一問之下，原來作業被遺留在廁所內，該法國人遂將作業交給她，希望代為尋找物主。

「貓一杯」好奇地翻看這些作業，發現物主是「一年八班秦朗」，於是在網上發布影片尋找物主，她後來打開作業發現「一筆未寫」新簇簇，她心中明白發生何事，笑言「你不要怪我，不是姐姐不幫你，是那個法國人讓我還給你的」。樓主又即興試做作業，可是發現許多部份都艱澀困難，直呼「一道小學題這麼複雜嗎？」

影片隨即被在網上瘋傳，「一年八班秦朗」因而成為熱搜，事件引來不少網民留言，有人覺得好搞笑，「現在小孩心機太深..特別把作業帶到國外丟不見，也讓老師沒理由要他交回」、「人家特別跑去法國丟了，你幫忙找回來，太不厚道了！」、「敲碗想看寒假作業是否有後續哈哈」。有網民讚樓主「還幫人家寫作業，真是個大好人。」不過有人突破盲腸，「寫完是一回事，寫的對不對又是另外一回事！」。