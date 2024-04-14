浙江普陀山輪船因大霧停航　大批遊客滯留「擠到不能呼吸」？

4月13日，浙江舟山普陀山風景名勝區有大霧天氣，出入普陀山的輪船全線停航，大量離島遊客滯留，有遊客甚至拍片稱「擠到不能呼吸」。



《瀟湘晨報》報道，大量遊客滯留普陀山景區。有網民拍片稱，自己從白天等到晚上，排隊2、3個小時，一直沒有人通知何時通航，「又冷又餓又累，旁邊還有小孩子、老人。等兩個小時後終於放行」。

網民又稱，一旦發生人踩人事件就會有各種死傷，「警察做人牆也沒用，不是你想往前走，是有人推着你往前走，互相推互相撞，擠到你根本不能呼吸，心裏想着一定不能讓自己摔倒」。

遊客周先生隨旅行團上島旅遊，本來預計當日下午5時半離島，結果島上突然大霧，周先生一行人等待近2個小時，才順利登船離島。有網民表示，在普陀山被困期間，有遊客稱管理員不讓遊客如廁。對此，周先生澄清「不是不讓上廁所，是沒辦法上廁所」。

4月14日，普陀山風景區旅遊咨詢中心工作人員表示，最近處於旅遊旺季，加上正處周末，上島的遊客會比較多，而每年3、4月因為季節原因，島上起霧會多一些。

對於4月13日因大霧令遊客滯留，工作人員稱，島上有可以供遊客休息住宿的酒店和民宿，當晚9時前已將有出島需求的遊客都送出島。

舟山海星輪船公司工作人員表示，一般輪渡運行時間是早上6時半至晚上9時50分，對於海上濃霧，因能見度較低，船務公司首先會考慮安全因素，通常情況下會停航。