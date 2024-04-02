安徽父帶子漂流遭掟石驅趕惹議　官方：景區人員行為過激已被行拘

3月31日，有網民反映，自己帶2名兒子在安徽宣城月亮灣玩皮划艇時，遭岸邊不明人員扔石頭襲擊。

月亮灣景區人員解釋，事發河道屬於經營河道，禁止私人下艇，涉事的工作人員是經口頭勸阻無效，才採取朝水面扔石頭的方式驅趕。

4月1日，安徽涇縣文旅局通報稱，涉事工作人員已被依法行政拘留。



網民李先生稱，自己帶2名兒子在安徽宣城月亮灣玩皮划艇時，遭到岸邊不明人員扔石頭襲擊。影片顯示，岸上一名黑衣男子多次撿起石頭朝皮划艇方向投擲，其中一次石頭落點與艇上的人員接近，2名孩子受到驚嚇。李先生曾要求岸上人員停止扔石，「別砸，我下來，這麼急流的水我怎麼上」。

李先生事後向警方報案。他介紹，當時有4名男子朝他扔石頭，「對我大吼大叫，說你再不過來，我就要搞死你，就當警察的面我都要搞死你。他不是在嚇我們，他是真的砸。我個人觀點認為，就是因為我在他的河道漂流，沒有乘坐他們的漂流閥」。

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4月1日，宣城月亮灣景區人員證實，確有景區人員向河面投擲石頭的情況，是勸阻過程中行為過激。據介紹，事發河道屬於經營河道，禁止私人下艇，片中的景區工作人員經口頭勸阻無效，情急之下才採取朝水面扔石頭的方式。

景區人員稱，過去該景區曾發生多宗私自下水漂流的事件，還有人因水漲被困。對於是否考慮到投擲石頭有可能傷及艇上人士，對方則稱「沒有控制好力道」，警方已介入調查。

4月1日深夜，安徽涇縣文旅局通報稱，3月30日下午3時許，遊客李某駕乘皮劃艇攜帶2名兒童在蔡村鎮汪村河道內遊玩時，被當地群眾及景區工作人員馮某某等人發現並勸阻，過程中馮某某向李某皮劃艇方向投擲石頭，隨後李某報警。

目前，公安機關經調查，已依法對馮某某作出行政拘留的處罰。涇縣文旅局提醒，近期山區降水較多，水情複雜，遊客朋友戲水時要注意安全。當局將進一步加強全縣旅遊市場秩序監督管理，提升服務保障水平。

景區官網顯示，涇縣月亮灣風景區旅遊開發有限公司成立於2001年4月，境內漂流分為竹筏、皮劃艇兩端遊程，全長約15公里。