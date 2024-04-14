不開刀打一針即豐胸　內地女「自體」填充竟驗出蝙蝠、駱駝蛋白？

今年27歲的蘭蘭（化名）已懷孕7個月，想到即將出生的寶寶，她興奮之餘卻開始焦慮未來的哺乳問題。

原來，蘭蘭2年前曾經隆胸，美容整形機構聲稱是抽取隆胸者的血液組織培養，令胸部變大，但她在手術後因疼痛不適求診，檢查結果顯示其隆胸並非使用自體組織，而是假體，更匹配出駱駝、蝙蝠等相關動物源的蛋白物質。雖然醫生已為她取出不明物質，但蘭蘭擔心體內仍有殘留物，「我要承擔它的風險，因為沒人知道它到底是什麼東西。我喂孩子的時候會想安全嗎？」。



《央視新聞》報道，2022年，蘭蘭經朋友介紹下在北京「初美人」美容整形機構隆胸，對方宣稱使用「CRT自體膠原蛋白再生專利技術豐胸」，是最新的隆胸技術，無需開刀及不填充假體，只需抽取隆胸者自身的血液組織培養，打一針，約20分鐘就能讓胸部變大。

機構負責人聲稱，享有該技術的全國獨家專利，手術費高達194萬元（人民幣，下同），但因蘭蘭是熟人介紹，手術費可減至54萬元。

蘭蘭隆胸後疼痛不適求診，檢查結果顯示其隆胸並非使用自體組織，而是假體，更匹配出駱駝、蝙蝠等相關動物源的蛋白物質。（影片截圖）

蘭蘭接受隆胸後，一時間容光煥發，但隨着時間的推移，她發現原本對稱的胸部漸漸變成一高一低，且經常感到疼痛不適。蘭蘭以為是一時不適，並未在意，直至在一次身體檢查中，為蘭蘭做乳腺超音波檢查的醫生發現其胸部內有假體，才讓她意識到問題嚴重，「他說你這個絕對不是自己的，我建議你去大醫院看一下。這句話我當時嚇到了」。

2023年初，蘭蘭再次到「初美人」詢問有關情況，該美容機構的金姓院長堅持認為，蘭蘭的胸部手術是純自體技術，胸部一高一低及有疼痛感都屬正常。

然而，蘭蘭之後感到胸部持續刺痛，並出現不規則的包塊，於是先後到兩家醫院做檢查。診斷報告顯示，蘭蘭胸部的不明注射填充物並非自體組織，而是假體；雙乳假體術後改變，假體周圍多發異常信號，考慮滲漏可能。

上海交大附屬第九人民醫院整形外科王濤介紹，注射物性質大部分是油膏狀物體，取出後再做乳房重建手術，為蘭蘭重新植入假體，維持乳房的形態。雖然經過最大限度地沖洗，不明填充物仍有少部分不能完全去除，未來可能存在一些不可預知的健康風險。

北京清析技術研究院檢測人員介紹，通過熒光定量PCR法和蛋白質質譜手段相互結合，蘭蘭胸部填充物樣本檢測結果顯示，匹配出相關動物源的蛋白物質，例如駱駝、蝙蝠、黑猩猩等物種源的相關蛋白。

蘭蘭胸部填充物樣本檢測結果顯示，匹配出相關動物源的蛋白物質，例如駱駝、蝙蝠、黑猩猩等物種源的相關蛋白。（影片截圖）

國家知識產權局網站顯示，2010年，為蘭蘭做隆胸手術的醫生白晉曾向國家專利局申請「自體膠原蛋白再生」的相關技術，但沒有通過。另據國家衛健委網站，白晉只是北京某三甲醫院普通外科醫生，並無任何多機構從業備案信息。目前，涉事美容機構已人去樓空。

蘭蘭將「初美人」美容整形機構告上法庭。日前，法院一審宣判蘭蘭勝訴。判定被告公司向原告退還醫療服務費、檢查費、檢測費共計744228元。 雖然蘭蘭勝訴，但美容機構倒閉，負責人消失，其損失並未挽回。