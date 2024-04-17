深圳山姆驚現｢巨嬰｣　顧客着鞋癱坐購物車內　被指毫無公德心

山姆超市（Sam's Club，又稱山姆會員店）自通關以來，一直是港人北上消費的熱門地之一。近日，深圳一間山姆超市顧客直接穿鞋坐入購物車內，被指毫無公德心。山姆方面周三（17日）回應指，該行為既危險又不衛生，員工看到會及時提醒。



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購物車是逛超市的必備，但如若放食物的購物車，被其他顧客用鞋底踩過，又會是怎樣的購物體驗？周二（16日），有網民發文吐槽指，自己在深圳的山姆超市購物期間，一小時內見到3-4位女性顧客坐在購物車內，更稱「求求有點公德心吧」。

該網民又稱，購物車是用來擺放食物、衣物的，「這些人堂而皇之地癱坐在裏面，不清楚她們是走不了路還是病了。真不能走，商場應該有提供輪椅」、「我選了一車的食物，看了又看全部不要了，真的感覺很惡心。」

該網民還說，自己向山姆超市工作人員反映情況後，員工上前溝通，惟購物車內的人亦無動於衷。

對於上述情況，山姆超市17日回應，「該行為很危險也很不衛生，有安全隱患，很重視該問題，平常很少發生，員工看到會及時提醒。」

網民點睇：

「自己把自己當寶，巨嬰。」

「這些寶寶為啥沒拿奶瓶？」

「對殘疾人多點同情心也行。」

「真是太沒素質了！這麽大人，臉不紅嗎？」

「下次超市配點輪椅，畢竟殘疾人上購物車也挺費勁的。」

