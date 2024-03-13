山姆超市黑鱈魚柳驚現寄生蟲　海關部門：非生食凍魚不做強制檢測

江蘇南京的夏女士反映，早前在山姆超市（Sam's Club；山姆會員店）購買黑鱈魚柳，當她準備用此為孩子做輔食時，竟在魚肉中發現寄生蟲。

山姆超市回應稱，野生魚有寄生蟲屬正常現象。青島大港海關則稱，非生食凍魚不做強制性檢測要求。



夏女士稱，原本打算用黑鱈魚柳為孩子做輔食，「想着先給寶寶把魚刺挑出來，挑着挑着發現這種長條的不明生物，可能是個寄生蟲」。她又稱，之前已經吃過兩次，「我都不知道，也不敢保證是不是已經把蟲卵吃到肚子裏了，這個對寶寶的身體健康有沒有影響」。

南京雨花店的山姆超市售後專員表示，該款黑鱈魚柳是野生捕撈，魚內存在寄生蟲屬正常現象，「野生的鱈魚還有一些魚類，有寄生蟲是很正常的現象，他們一般捕上來會速凍，就是可能零下四五十度給魚速凍」。

山姆超市提供了由青島大港海關出具的入境貨物檢驗檢疫證明。青島大港海關工作人員介紹，所有的進口食品都有國家強制性標準「GB」，非直接食用的凍魚沒有將寄生蟲檢驗作為強制項目，但對生食的魚肉是有明確要求。

南京市場監督管理局鐵心橋分局副局長介紹，食品科和檢測機構指出，不建議生食野生水產品，但只要煮熟，對身體並無危害。在主管部門的介入下，山姆超市與夏女士協商已達成一致。