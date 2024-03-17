特價潤膚乳限購卻有人大手入貨　山姆超市被指縱容代購

山姆超市（Sam's Club；山姆會員店）屬於會員制商店，市民若要在超市內消費，需事先付費辦理會員。由於大部分商品價格較便宜，山姆超市的生意愈做愈大，但隨之而來的問題也愈來愈多。

近日，江蘇南通市有市民反映，山姆超市代購問題嚴重，一款特價潤膚乳每名會員每天限購1件，他沒有搶到，卻看到有人一口氣買走好幾件。在南京，更有商家在外賣平台當山姆代購。



《現代快報》報道，江蘇南通市民張先生（化姓）介紹，3月7日上午11時許得知山姆超市有一款潤膚乳做特價活動，每個會員限購1件/天；當日下午近2時，他與妻子到山姆超市欲購買該款特價潤膚乳，「可到了現場，貨架上沒貨了」。

據介紹，款特價潤膚乳一盒共3瓶，售價79.9元（人民幣，下同），包含兩瓶473ml 和一瓶177ml，而在電商平台，該款潤膚乳473ml 的售價約80元，因此山姆超市的特價活動吸引不少會員搶購。

南通市山姆超市做特價的潤膚乳。（現代快報）

張先生稱，當日有消費者問工作人員特價潤膚乳是否還有貨，對方直接回應「被代購買走了」。後來，他在自助收銀區看到有兩人的購物車內放有好幾盒潤膚乳，還用紙盒遮擋，疑似代購。

張先生稱，其中一人結賬後，現場工作人員在驗證購物車內的商品，其中包括好幾盒特價潤膚乳。他質疑，普通會員未能購得限購商品，卻有人一次就能購買幾盒，工作人員為何不制止，又懷疑代購是用了好幾張會員卡購買，「如果放縱代購搶貨行為不管不顧，那我們普通會員的消費權益就受損了」。

他表示，當時有消費者在現場和疑似代購的人爭辯，還有人撥打山姆客服電話投訴，「後來山姆回應說，那批貨已經要求對方退掉了。既然退貨，那就說明已經完成了交易行為，如果疑似代購的人是按照限購規則買的，山姆又為何讓他們退貨呢？」。

3月13日，沃爾瑪（Walmart）中國公司事務江蘇區域負責人回應稱，當時一名會員讓其他會員代其下單，共取了24盒潤膚乳，在自助收銀區結帳後，工作人員現場對其勸導，並退回23件，「這種情況我們可能只會勸導，但是不能干預，因為別的會員願意幫買」。負責人稱，未來會要求門店在人工收銀區及自助收銀區繼續加強勸導，落實店內限購政策。

除了超量代購問題，外賣平台上也湧現不少山姆代購店，商品價格卻比山姆超市要貴出不少。有代購店家介紹，店內的產品均從山姆門店代購發貨。南京山姆工作人員則表示，山姆有官方App、京東和線下門店三個購物渠道，其他渠道都是不受認可，到門店購物需憑會員卡進店，開網店則屬於個人行為。