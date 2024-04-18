湖南小童在校突發疾病身亡　家屬指校方拒向救護車開校門延誤治療

近日，湖南一名小學生在校突發疾病送醫後身亡，校方被指因不給救護車開門導致延誤治療。事後傷心欲絕的家長對學校做法表示氣憤，希望學校能給一個說法。對此，該校一名工作人員表示，家長學校及當地政府正在協商解決，具體細節不便透露。



據內媒《新黃河》報道，有網民爆料，4月12日上午湖南師範大學附屬九華步步高小學一名小學生在校突發疾病，但老師疏忽大意並未及時撥打120急救車緊急送醫，也沒通知家長、校領導。臨近中午，老師才通知家長，家長匆忙趕到學校後發現情況嚴重，撥打了120急救電話。

然而，120急救車趕到後，學校保安卻以該大門為教職工專用門為由，拒絕開門，耽誤了7、8分鐘搶救時間，造成延誤，14日清晨孩子不幸離世。這民網民稱，不幸死亡的小學生是三姨家的外孫，今年11歲，在事發小學讀小五。

湖南師範大學附屬九華步步高小學，該校一名小五學生在校突發腦出血身亡。（網絡資源圖）

據其透露，孩子的離世讓家長傷心欲絕，對於學校延誤救治，尤其是保安不給120急救車開門的情況讓家屬非常氣憤，希望學校能給一個說法，今日(17日)家屬仍在與學校協商。

湖南師範大學附屬九華步步高小學的一名工作人員回應內媒《縱覽新聞》表示，學校在昨日(16日)聯合教育部門、家屬以及家屬所在村的村支書正在協商解決，具體細節不便透露。

湘潭市雨湖區教育局辦公室的工作人員則表示，教育局已安排人員調查處理此事，目前正在進一步調查中，最後結論還沒有出來，聽說去世學生所患疾病為「腦出血」。對於學校門衛不給120急救車開門的問題，該工作人員稱，此問題他並不清楚無法回答。