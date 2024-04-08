湖南80後教授「卜卦課」堂堂爆滿　網民求開網課：保證不睡覺

近日，湖南大學的「卜卦課」在網上爆紅，不僅開課即爆滿，更吸引大批學生旁聽。據介紹，「卜卦課」由湖南大學岳麓書院「80後」副教授陳峴開設，每當上課時，學生們的課桌上都會擺放50根算籌，學習卜卦方法之一的大衍筮法。



「卜卦課」全名叫做《中國傳統文化與古代書院》，由「80後」副教授陳峴開設。和一般傳統課堂不同，學生不只是坐在教室枯燥地聽講，而是能夠參與到卜卦的體驗中。

在陳峴教授卜卦時，學生的課桌上都會擺放50根算籌，他們會跟隨陳峴的講解，學習卜卦方法之一的大衍筮法。

湖南大學岳麓書院副教授陳峴。（微信公眾號＠湖南大學）

陳峴介紹，生活中常用的很多成語都出自《周易》，影視作品和文學作品中也有很多與文化傳統相關的內容，但大家並不清楚。由此，他以「卜卦」為切入點，進而讓同學了解《周易》在中華民族傳統文化中的地位、影響和實踐。

除了「卜卦課」，課程還包括體驗非遺工藝、參觀博物館和歷史遺址。據介紹，課程設計上採用30%的課堂學習和70%的實踐考察學習，陳峴會帶學生走進岳麓書院六君子堂，講授先儒歷史故事，在長沙市博物館觀看展陳遺跡的過程中，了解古時期作物的加工處理方式；在米粉研究院，同學們會親自動手，體驗磨米漿、製米皮的傳統非遺工藝等等。

據了解，課程集合了各方資源，通過一系列理論與實踐相結合的活動，加強同學們對傳統文化的了解，於2023年獲批國家級一流本科課程。

陳峴在課堂上講解經典。（微信公眾號＠湖南大學）

《周易》八卦的晦澀難懂一度勸退很多對其感興趣的網民。有人表示，閱讀《周易》時要一邊翻閱《新華字典》，才能勉強認得書中文字，但無奈沒人講解，真正悟透學好並非易事。

有網民稱讚陳峴將傳統文化的學習，用新穎形式和具體實踐的趣味方式相結合，「別具一格，充滿創意！」，也勾起很多網民對這類課程的興趣，表示“果然華夏寶寶到了一定年齡血脈覺醒就開始研究這些了」、「果然還是卜卦這一類，適合中國寶寶體質」。

不少已經畢業的打工人和一眾網民羨慕不已，「我上學時怎麽沒有這樣的課」、「又是別人家的老師」，更有人希望陳峴能夠知識共享開設網上教學，「開網課吧教授！」、「開直播吧，我保證上課不睡覺」。