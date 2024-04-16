陝西33歲勇警挺身救群眾遭刺死　喪禮上1歲子狂拍棺喊爸爸引淚崩

陝西一名警員史禮海，10日執行職務時因公殉職，終年33歲。



在追悼會上其才剛滿1歲的兒子，不斷拍打棺材，嘴裡呼喊著「爸爸」的畫面，更是讓在場所有人淚崩。

家暴男拿刀刺向群眾 史禮海挺身護在人群前方不幸被刺中胸部身亡（點圖放大瀏覽）：

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4月10日，陝西漢中市西鄉縣警局接到一名10歲男孩報案，男孩表示，爺爺因為喝醉酒，在家發酒瘋打了嫲嫲，自己很害怕，於是史禮海和另外兩名同事趕赴現場，將喝醉酒的劉男控制住。

正當在場村民、警員，以為此事告一段落後，劉男突然從身後拿出一把尖刀，刺向勸說其回屋的兩位村民，危急時刻史禮海挺身而出，將群眾護於身後，並上前用警棍進行打鬥，不料卻遭尖刀刺中胸部，送醫後搶救無效身亡。

而他在當天所穿的制服，幾乎整件都被鮮血染紅。

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史禮海的遺孀幫他舉辦了追悼會，許多警界同袍都前來慰問，大家臉上難掩哀戚神情。

當看到史禮海年僅1歲的孩子，發現爸爸躺著睡覺，便不斷拍打棺材，叫喊著「爸爸」，更是讓在場所有人淚崩。

史禮海的遺孀在致詞時也感傷表示：「4天前我依靠的大山倒了，我感到我的世界也崩塌了，帶兒子長大後，我會將你的事蹟告訴他，讓他知道他的爸爸是偉大的人民英雄。」

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